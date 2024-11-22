落難印度產業巨擘阿達尼集團才被美起訴 澳洲又控歧視原住民

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中央社／ 墨爾本22日綜合外電報導
印度大亨阿達尼（Gautam Adani）。 路透社
印度大亨阿達尼（Gautam Adani）。 路透社

印度大亨阿達尼（Gautam Adani）近日才遭美國檢方以涉嫌行賄罪起訴，澳洲原住民團體現在又向人權委員會提出申訴，指控他的阿達尼集團所屬澳洲煤礦事業種族歧視

路透社報導，昆士蘭州（Queensland）原住民萬加及賈加林谷族（Wangan and Jagalingou）團體指出，已於本週稍早投訴，指稱阿達尼集團（Adani Group）旗下布拉佛斯礦業資源公司（Bravus Mining andResources）嚴重種族歧視。

該團體在聲明中指出，投訴內容詳述阿達尼的員工如何試圖透過「口頭上和身體上的阻撓與妨礙」，不讓成員前往阿達尼的卡麥可煤礦場（Carmichael）附近的泉水區，「以進行文化儀式並傳承文化知識」。

萬加及賈加林谷族長老布拉古巴（AdrianBurragubba）在聲明中表示：「多年來，我們一直承受著阿達尼的歧視和詆毀，我們已忍無可忍。」

他還說：「我方律師去年發出關注事項通知以來，阿達尼集團就已被告知他們的所作所為，卻拒不採取行動，只好訴諸法律。」

布拉佛斯礦業資源公司發言人「全盤否認」相關指控，表示此舉企圖打壓布拉佛斯方說法，並強調礦場已在符合昆士蘭州及澳洲法律、與礦區所在地的多數傳統土地擁有人團體合作之下，安全而且可靠地運作超過兩年。

該公司表示，尚未接獲澳洲人權委員會（AustralianHuman Rights Commission）就其遭到申訴一事進行通知。

人權 印度 原住民 澳洲 種族歧視

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