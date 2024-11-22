太晚進食與糖尿病風險增加有關 研究：下午5點後就不該吃了

一直以來專家總是建議想減重的人要少吃宵夜，並且把熱量攝取主力放在午餐，近期有專家研究進一步證實，晚餐攝取過多熱量，不但不利於體重控制，還可能損害身體調節血糖的能力，增加罹患糖尿病的風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由西班牙加泰隆尼亞公開大學（Universitat Oberta de Catalunya, UOC）與美國哥倫比亞大學（ Columbia University）的專家合作進行。研究結果已發表在期刊《營養與糖尿病》（Nutrition and Diabetes）中。

這項研究的受試者為26名50至75歲的過重糖尿病患者，這些受試者可能是已經出現糖尿病前期症狀或罹患第二型糖尿病。研究將受試者分為兩組，一組在白天攝取大部分的熱量（早吃者），另一組則是晚上進食較多（晚吃者）。結果顯示，晚吃者的葡萄糖耐受性明顯較差。

研究發現，晚間5點後攝取超過每日45%熱量的人，其血糖調節能力明顯下降。這與人體的生理時鐘（晝夜節律）有關；夜間胰島素分泌減少，細胞對胰島素的敏感性下降，便會導致血糖代謝效率變差。

研究指出，晚間進食不僅影響血糖，還會導致身體燃燒熱量的速度減緩、脂肪儲存增加及脂肪分解減少。這些變化會促進脂肪堆積，增加肥胖風險，而肥胖則是糖尿病的重要誘因。

專家認為，除了「吃多少」與「吃什麼」之外，「什麼時候吃」也是影響心血管健康的重要因素。晚餐時間過晚，較容易吃下高熱量和過度加工的食品。除此之外，身體在夜間的代謝能力下降，也可能進而增加體重與脂肪含量。

近年來各國越來越流行間歇性斷食的飲食方式，所謂的間歇性斷食，是把飲食窗口設定在特定時段內，例如將進食時間設定為上午11點至下午5點。這樣的進食方式除了提早結束進食外，也延長不進食的時間，能進而改善身體處理葡萄糖的能力和胰島素效率。