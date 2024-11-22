寮國旅遊歡慶畢業誤喝假酒 兩名澳洲青少女慘死他鄉

寮國近期爆發一起假酒中毒案，有兩名澳洲青少女因此在寮國喪命，讓家人心痛不已。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，這兩名女孩分別是19歲的霍莉（Holly Bowles）和好友碧昂卡（Bianca Jones）。兩人在澳洲完成高中學業後，與一群朋友展開「壯遊年」旅行（gap year，指畢業後騰出一年時間，到其他國家體驗當地文化與生活）。兩人在寮國旅遊勝地萬榮（Vang Vieng）入住「納納背包客」旅館（Nana Backpackers），並在當地酒吧喝下疑似摻有甲醇的酒精飲料。

#BREAKING: The owner of a backpacker hostel where two young Australians were staying before they fell violently ill from methanol poisoning has been detained by police for questioning in Laos. https://t.co/Djwkv5xIXf — ABC News (@abcnews) 2024年11月22日

據目擊者指出，兩人喝酒後出現呼吸困難等症狀，於是立刻向旅館員工求助。雖然工作人員立刻將兩人送往醫院，但最終仍無法挽回她們的生命。碧昂卡在11月21日過世，霍莉則在22日去世。

據當地媒體報導，這起事件已經導致至少10人中毒，其中包含兩名丹麥女子、一名美國男子和一名英國女子。雖然這些人喝酒的地點不是在同一個位置，不過他們都疑似是喝了摻有甲醇的假酒，才導致中毒；目前累計死亡人數已高達6人。

甲醇是一種便宜的工業用酒精，無色透明且氣味與酒精相似，常被非法添加到酒精飲品中。據環境部化學物質管理署資料指出，人體難以代謝甲醇，中毒後可能會出現嗜睡、噁心、嘔吐腹瀉等症狀，嚴重者則可能造成永久失明，甚至死亡。

目前寮國警方已經拘留涉案業者，並針對此事件展開全面調查。不過酒吧員工否認自家酒品有問題，聲稱所使用的伏特加皆來自合法的供應商，並未摻雜其他物質。

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