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大馬強化警紀主動出擊 無人機監控蹺班打小白球、KTV唱歌

中央社／ 吉隆坡22日專電
馬來西亞政府嚴打貪腐，警方今天也要求全體員警遵守警紀以身作則。 情境示意圖／Ingimage
馬來西亞政府嚴打貪腐，警方今天也要求全體員警遵守警紀以身作則。 情境示意圖／Ingimage

馬來西亞政府嚴打貪腐，警方今天也要求全體員警遵守警紀以身作則，決定出動無人機監控是否利用值勤時間打高爾夫球或摸魚到KTV唱歌，倡導廉能風氣。

星報（The Star）、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，馬來西亞總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）今天出席警察培訓結業典禮後表示，警察要維持模範行為與形象，員警的行為受到警方「廉政及標準執行部」（JIPS）監督。

他指出，「廉政及標準執行部」人員將會主動出擊調查員警涉及不當行為，改變昔日接獲檢舉才調查的被動態度。

在具體執行方式方面，拉扎魯丁說，警方出動無人機監督員警在值班時間的動向，一旦發現利用值勤時間打高爾夫球、未經許可離開工作崗位，或摸魚到KTV唱歌，就會立即採取逮捕行動。

另外，他認為，警官或第一線員警如擁有能力範圍外財產，不僅要誠實申報，也要經過「廉政及標準執行部」審查，否則同樣觸犯法律。

拉扎魯丁在培訓結業典禮說，警察形象是社會大眾對員警信任度與專業技能的第一印象，但貪污是警察面臨的最大挑戰，受賄會帶來負面影響，摧毀個人的自我價值，也損害警隊聲譽與國家的廉潔形象。

值得注意的是，吉隆坡警方今年3月間也決定重啟健康計畫，要求體重超重的警察必須減重，不僅維持值勤效率，也讓警察人員注意健康問題。吉隆坡有超過1萬名警員，但其中有2%至3%警員過度肥胖，警方決定重啟健康計畫。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）2022年底就任首相致力政治穩定，全力打擊貪腐，意欲樹立公務體系榜樣，提升行政效率。他今年5月曾提及治理效能不彰與系統性貪腐行徑是團結政府急需解決的兩大結構問題。

無人機 警察 貪污 馬來西亞

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