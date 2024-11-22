快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

「災害關聯死」超越2016年熊本地震 石川強震死難增至462人

中央社／ 東京22日綜合外電報導
石川地震的「災害關聯死」案例總計達235人，已超越2016年熊本地震222人罹難。 圖／美聯社
石川地震的「災害關聯死」案例總計達235人，已超越2016年熊本地震222人罹難。 圖／美聯社

日本能登半島今年元旦規模7.6強震，石川縣內最新震災相關罹難人數再增15人，如今石川地震的「災害關聯死」案例總計達235人，已超越2016年熊本地震222人罹難。

日本放送協會（NHK）報導，2016年熊本地震當時兩度發生最大震度7級的劇烈搖晃，總計在熊本縣及大分縣共造成276人死亡，其中「災害關聯死」為222人。

而能登半島地震「災害關聯死」統計，本月13日由專家組成並召開的第12次審查會判斷，認為輪島市6人、能登町5人、穴水町4人也應歸入「災害關聯死」而這個3個地方之前就已先行認定。

如此今年初這場再能登半島的石川地震「災害關聯死」增至235人，連同直接死於地震的227人，總計罹難者攀升至462人，「災害關聯死」多於直接死亡。

報導指出，這應該是繼2011年311大地震之後，所導致「災害關聯死」人數最高的一起天災。

石川縣內仍有約200名死者遺族所提出的申請仍在審查，因此震災罹難人數未來很可能持續追加。

石川縣政府之前把其中2名「災害關聯死」案例，重複計算於直接死亡者中，經修正後已把直接死亡人數減少2人至227人。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是指因為疲於避難生活、環境變化壓力等因素造成身體健康惡化而離世。若經地方政府認定為「災害關聯死」，罹難者家屬可依法獲得最多500萬日圓（約新台幣104萬元）災害救助金。

強震 日本 死亡 熊本地震

延伸閱讀

你的房子能抗幾級地震？921地震前興建的房子怎麼辦？

【重磅快評】進入地震活躍期 現有地震研究夠嗎？

五月天上海太嗨唱到「地震」 阿信說話了

地震、颱風不斷…花蓮這鄉明年發千元振興關懷金

相關新聞

最萌身高差！全球最高與最矮女性同框畫面曝 相差逾150公分

金氏世界紀錄日前舉行慶祝活動，邀請全球最高與最矮的女性在英國倫敦相聚喝茶，其中最高女性身高逾215公分、最矮女性僅62公...

「背包客天堂」旅遊疑喝到假酒 5外國觀光客死於寮國甲醇中毒

西方政府官員和媒體今天指出，寮國西北部有「背包客天堂」之稱的溫永（Vang Vieng），外國觀光客在當地疑似喝到假酒致...

「災害關聯死」超越2016年熊本地震 石川強震死難增至462人

日本能登半島今年元旦規模7.6強震，石川縣內最新震災相關罹難人數再增15人，如今石川地震的「災害關聯死」案例總計達235...

「董陽孜-對話」震撼書法創作 紐約大都會博物館揭幕

大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang...

董陽孜對話馬唯中曝創作過程：每一件作品 只用一支毛筆完成

「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Di...

展現1種關係 大谷翔平夫妻登日本「理想夫婦」榜首

根據明治安田生命保險公司公布最新日本「理想的名人夫婦」調查結果，美國職棒大聯盟道奇隊的球員大谷翔平與妻子田中真美子夫婦以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。