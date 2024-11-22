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8年毒殺14人創史上之最！泰國蛇蠍女遭判死刑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
泰國女子莎拉拉遭控14項謀殺罪，曼谷法院20日就第一起謀殺案判處她死刑。路透
泰國女子莎拉拉遭控14項謀殺罪，曼谷法院20日就第一起謀殺案判處她死刑。路透

現年36歲的泰國女子莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）去年涉嫌以「氰化物」連環毒殺至少14人，遭控14項謀殺罪，引發全國矚目，曼谷法院20日就第一起謀殺案判處她死刑。

另外13項謀殺案尚待開庭，由於慣用氰化物作案，莎拉拉又被當地稱為「氰化物小姐」，據悉莎拉拉也是泰國史上作案數量最多的連環殺手。

莎拉拉網路賭博成癮，有時一天內就能輸掉千萬泰銖，通常在認識朋友後就向其大量借款，在事情快要敗露後就毒殺友人。

去年4月，莎拉拉與友人西里蓬（Siriporn Khanwong）相約參加佛教放生儀式，去之前她給西里蓬下毒，西里蓬暈倒後，再將對方的價值物品洗劫一空，包括手機、珠寶與名牌包等，警方事後於西里蓬體內驗出氰化物，隨後發現莎拉拉與先前多起氰化物中毒案有關。據悉，這些案件最早可以追溯到2015年。

在20日的判決後，西里蓬母親在法庭前手舉女兒照片說，「法院的判決是公正的。我想要告訴我的女兒，我深深地思念著她，今天她的正義被伸張了。」

莎拉拉一共被指控80項罪名，除了本案外，還要面臨另外13起謀殺案審判。

與此同時，莎拉拉的警官前夫、前律師，也被指控共謀犯下西里蓬的謀殺案，分別被判16個月及2個月監禁。

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