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全球追求身心靈健康 劍橋詞典「2024年度代表字」出爐

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
英國劍橋詞典揭曉2024年度代表字為manifest（顯化）。示意圖／ingimage
英國劍橋詞典揭曉2024年度代表字為manifest（顯化）。示意圖／ingimage

英國劍橋詞典揭曉2024年度代表字為manifest（顯化）。這個詞在追求身心靈健康的全球趨勢中引起關注，並受到歌手杜娃黎波（Dua Lipa）等名人推崇。

英國廣播公司（BBC）報導，manifest這個字原本的意思是「容易被注意到或顯而易見」，或是指「透過跡象或行動顯示某件事情」。

現在，manifest這個字還新增了動詞用法，意思是「想像自己實現某個目標，並相信這樣做會讓目標更有可能實現」。

但英國劍橋大學（Cambridge University）社會心理學教授范德林登（Dr Sander van der Linden）博士示警，「將財富、愛情和權力『顯化』的做法沒有科學根據，而且可能導致不切實際的期待和失望」。

其他曾在今年提及，自己透過顯化取得成功的名人包括美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）和英格蘭隊足球前鋒華金斯（Ollie Watkins）。

劍橋詞典（Cambridge Dictionary）出版經理尼科爾斯（Wendalyn Nichols）表示：「Manifest今年勝出的原因是它的查詢量顯著上升，這個詞的使用範圍因今年的事件大大擴展至各類媒體，顯示出詞彙的意義如何隨時間改變。」

范德林登博士補充說：「顯化就是心理學家所說的『魔法思維』（magical thinking）或是普遍的錯覺，認為特定的心理儀式可以改變我們周遭的世界。」

他說COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，這個想法在TikTok上獲得了「數以十億計的瀏覽量」。

范德林登博士說：「關於積極思維、自我肯定和目標設定的價值方面有不錯的研究。」

「然而，瞭解正面思考的力量和用心智改變現實之間的區別非常重要，前者是健康的，後者則是偽科學。」

COVID-19 TikTok 劍橋 英國

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