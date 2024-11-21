快訊

北分署霸凌案沸沸揚揚…傳謝宜容昨已失聯 勞部：她明不會出面道歉

12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

國際刑事法院宣布了！正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

城市瘧蚊引發東非瘧疾激增 威脅非洲都會地區居民

中央社／ 開羅21日專電

埃及10月才被世界衛生組織（WHO）認證為無瘧疾國家。然而，一種多在城市地區繁衍，且對殺蟲劑存在抗藥性的瘧蚊「斯氏按蚊」，正在東非大陸大量傳播且加劇瘧疾擴散。

專家表示，此情況可能阻礙非洲大陸數十年來對抗瘧疾的進展。

埃及媒體「金字塔報」（Al-Ahram）報導，一種名為斯氏按蚊（Anopheles stephensi），喜好在城市地區活動的瘧蚊，近期在非洲東部大量增加，並傳播擴散至各地。

斯氏按蚊源於南亞和中東部分地區，2012年首次在東非國家吉布地被發現。

吉布地原本已幾乎消滅了瘧疾，但過去數年內，瘧疾又緩慢且穩定地捲土重來。2020年吉布地瘧疾病例數超過7萬例。

隨後斯氏按蚊入侵鄰國衣索比亞。世衛組織表示，這是斯氏按蚊前所未有激增的關鍵，光是今年1月至10月20日，就出現730萬起病例，其中1157起病例死亡。

根據世衛數據，2022年全球有近2億5000萬瘧疾病例，且60萬8000起死亡病例中，非洲占95%；非洲死亡病例中，8成是5歲以下兒童。

不同於其他喜歡棲息在農村地區的季節性瘧蚊，斯氏按蚊會從縫隙鑽入水槽產卵，尤其喜歡磚頭與水泥製水槽，因此可在城市全年繁衍，在儲水槽、屋頂排水溝，甚至空調裝置中產卵。

報導指出，斯氏按蚊似乎也對殺蟲劑具有強大抵抗力，且即便在傍晚也會叮人，因此，殺蟲劑和蚊帳無法有效阻隔斯氏按蚊入侵。

法新社報導，斯氏按蚊病毒在烏干達、盧安達、坦尚尼亞和厄利垂亞等國家傳播的紀錄都顯示，此病毒具有抗藥性。

世衛組織非洲熱帶和媒介傳播疾病負責人艾丘（Dorothy Achu）表示：「世衛組織正與各國合作，使治療方案多樣化，以延緩抗藥性。」

美國國際開發總署（USAID）瘧疾部門負責人文卡特桑（Meera Venkatesan）表示：「斯氏按蚊可能改變非洲瘧疾未來發展狀況，阻礙我們數十年來控制非洲大陸瘧疾的進展。」

泛非滅蚊協會主席姆波哥（Charles Mbogo）呼籲教育民眾採取預防措施，例如覆蓋儲水容器，並增加捕捉和瘧蚊研究資金，以防範瘧疾疫情蔓延。

WHO 埃及 瘧疾 非洲

延伸閱讀

俄羅斯拉攏非洲各國 反制西方經濟制裁

上海人妻誕黑皮膚男嬰！否認出軌「沒去過非洲」 專家曝真相

非洲M痘病例年增逾5倍 非CDC：疫情持續加劇

移民法國備受歧視 多半想回非洲發展

相關新聞

台灣防疫成典範 教廷宗座科學院長：汲取教訓意義重大

台灣應對COVID-19疫情成為全球典範，教廷宗座科學院長涂克森樞機受訪指出，國際現今仍應從疫情汲取教訓，致力破除疫苗迷...

全球追求身心靈健康 劍橋詞典「2024年度代表字」出爐

英國劍橋詞典揭曉2024年度代表字為manifest（顯化）。這個詞在追求身心靈健康的全球趨勢中引起關注，並受到歌手杜娃...

馬來西亞新聞自由排名下滑 首相安華：受3R議題約束侷限

馬來西亞今年新聞自由排名下滑，首相安華今天強調，大馬需改善新聞自由，但由於受限3R（種族、宗教與王室）議題，也存在著運作...

前日相岸田遭砸爆裂物 檢察官偵訊嫌犯狠酸：看起來好可憐

日本一名男子因為疑似在前日相岸田文雄下鄉輔選時，朝岸田的近處投擲爆裂物被檢方起訴。日媒今天報導，負責此案的檢察官偵訊被告...

寮國假酒案累計4死…澳洲少女疑甲醇中毒 澳總理稱「不該承受的噩夢」

一位澳洲少女在寮國溫永疑似因甲醇中毒不幸喪命，澳洲總理艾班尼斯今天說，這是每個家長的噩夢。同時，美國國務院證實一名美國公...

對達標樂觀 印尼淨零目標時程提前至2050年

印尼總統普拉伯沃將印尼淨零目標時程從2060年提前到2050年，並對達標感到樂觀。他表示，印尼計劃在未來15年逐步淘汰所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。