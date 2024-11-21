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馬來西亞新聞自由排名下滑 首相安華：受3R議題約束侷限

中央社／ 吉隆坡21日專電
馬來西亞首相安華。路透
馬來西亞首相安華。路透

馬來西亞今年新聞自由排名下滑，首相安華今天強調，大馬需改善新聞自由，但由於受限3R（種族、宗教與王室）議題，也存在著運作侷限。

大馬聯邦宗教是伊斯蘭教，保障宗教自由，如涉及違反3R等敏感議題的挑釁內容，將遭受法律制裁。

無國界記者組織（RSF）發布2024年度「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）排名，大馬在180個國家和地區中，世界新聞自由指數排名從去年第73名大幅滑落到第107名。

當今大馬（Malaysiakini）、星報（The Star）等大馬媒體報導，安華今天在國會答詢說，儘管允許人們發言討論，但「馬來統治者會議」（Conference of MalayRulers）非常嚴格，不允許也不希望任何人發表不需承擔後果的批評。

安華認為，他自己面對很多批評，迄今沒有採取任何行動，但如有人向警方報案，就只能讓警方處理。

不過，他強調，政府相信3R議題不應成為表達意見的障礙。

另外，長期關注東南亞政治發展的默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）的資深研究經理陳承傑（Tan Seng Keat）告訴中央社記者，國際評分有一定準則，但其中的評估指標是否與大馬國情相符就是一個重要變數，值得討論。

他指出，安華（Anwar Ibrahim）2022年底就任首相致力政治穩定，但面對保守反對派的煽動言論抨擊，團結政府為維持和諧社會，相對應做一些限制，但對國際組織來說，任何言論如果受到限制都是不好的。

根據陳承傑分析，舉凡煽動言論是否是言論自由一部分，抑或受言論自由保護，都是需要外界深思熟慮並討論的議題。

他認為，馬來西亞是由馬來、華人與印度裔構成的多元種族國家，如果面對某一個族群以煽動的宗教或種族言論，獲取政治支持和動員力量，就會導致多元種族的大馬為維護國家和諧而出現這種言論自由保護「困境」。

新聞自由 言論自由 馬來西亞

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