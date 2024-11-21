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前日相岸田遭砸爆裂物 檢察官偵訊嫌犯狠酸：看起來好可憐

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本前首相岸田文雄。美聯社
日本前首相岸田文雄。美聯社

日本一名男子因為疑似在前日相岸田文雄下鄉輔選時，朝岸田的近處投擲爆裂物被檢方起訴。日媒今天報導，負責此案的檢察官偵訊被告時惡言相向，已被最高檢察廳認定不當。

日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，2023年4月時任首相岸田到和歌山市雜賀崎漁港輔選之際遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下平安撤離。這起事件造成1名警察與1位民眾，共2人受傷。

當時24歲（現為25歲）的木村當場被捕，事後被和歌山地方檢察廳依殺人未遂等5項罪嫌起訴。

被告的辯護律師表示，被告被捕後保持緘默，而和歌山地檢一名男性檢察官在偵訊被告時，提到被告足不出戶的生活，說出「看起來好可憐的木村先生」等話語，多次出現如同貶損對方人格的發言。

另外，岸田遇襲的事件發生之前，被告以參議院選舉候選人的參選年齡規定不妥等，曾興訟要求國賠。而這名男性檢察官還提起此事，並跟被告表示「應該唸過憲法，但程度跟小學生（一樣）」。

辯護律師接獲被告反映之後，2023年5月以「（檢察官）明顯透過人身攻擊不當偵訊」為由，向最高檢察廳（相當於最高檢察署）遞交抗議文件。

NHK採訪檢方的消息人士後得知，偵訊過程均有錄音及錄影，最高檢察廳確認相關內容後，認定這是不妥的偵訊。

和歌山地方法院預計2025年2月4日首度開庭審理被告的案件，擬2月19日宣判。

岸田文雄 日本 檢察官

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