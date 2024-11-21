寮國假酒案累計4死…澳洲少女疑甲醇中毒 澳總理稱「不該承受的噩夢」

一位澳洲少女在寮國溫永疑似因甲醇中毒不幸喪命，澳洲總理艾班尼斯今天說，這是每個家長的噩夢。同時，美國國務院證實一名美國公民也於這座小鎮殞命，累計死亡數已達4人。

據報還有2位丹麥公民也於寮國逝世，媒體報導這些受害者是在寮國溫永（Vang Vieng）這個受背包客歡迎的小鎮過夜，並飲用到疑似假酒之後喪命。

美聯社和法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天告訴國會，19歲的瓊斯（Bianca Jones）被從寮國後送到泰國的醫院後不治。瓊斯的同齡旅伴仍於泰國的醫院與死神搏鬥。

艾班尼斯說道：「這是每個家長最害怕的事，也是任何人都不該承受的噩夢。我們也想藉此機會替瓊斯朋友、正在奮力求生的鮑爾斯（Holly Bowles）加油集氣。」

瓊斯家屬在給「前鋒太陽報」（Herald Sun）的聲明中，呼籲讓他們保有隱私。

瓊斯家屬的聲明寫道：「我們要對來自澳洲各地的廣大支持、愛和祈禱，表達最深摯的感謝」。

此外，美國國務院向美聯社證實，一名美國遊客也在同一小鎮殞命。

澳洲媒體指出，鮑爾斯和瓊斯來自墨爾本，上週下榻溫永一間背包客棧時感到身體不適。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）報導，兩人晚間在背包客棧內的酒吧喝酒後外出。

原訂11月13日退房卻未出現，客棧工作人員發現後將兩人送醫。

事發背包客棧的臉書（Facebook）和Instagram帳號頁面已停用，也不再接受訂房網站的預訂。

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