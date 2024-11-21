阿根廷人憤怒！8歲女童放學獨行遭性侵砍13刀 斷氣前吐兇手名

南美洲的阿根廷近來殺戮女性案件頻傳，本月一名年芳20歲的索菲亞·德爾加多（Sofia Delgado），在回家路上遭到謀殺，遺體棄置路邊的一只袋子內被人發現，震驚阿根廷；15日又傳出一起駭人聽聞的性侵兇殺案，一名年僅8歲的女童法比安娜·西里諾（Fabiana Sirino），倒在阿根廷北部米西奧內斯省（Veinticinco de Mayo）的森林中，遭到性侵且身中13刀的她，臨死前向家人吐露兇手名字，淚喊「我的心很痛」，令人心碎。

《每日郵報》報導，法比安娜以往會跟表兄弟一起回家，最後一段路則是獨自前行。15日因為法比安娜遲遲未歸，讓父母和家人出動尋找，最後11歲的姊姊在距離她們家200公尺內的森林中發現了妹妹。

由於妹妹慘遭性侵後被砍13刀身受重傷，姊姊立刻驚聲喊著：「爸爸快跑！法比安娜快死了！」法比安娜在被送醫後仍不治身亡，但在臨死前，她向家人吐出兇手是34歲的鄰居馬塞洛·丹尼爾·穆勒（Marcelo Daniel Muller），法比安娜以他的綽號納尼科（Nanico）稱呼他，表示「納尼科對我做了那樣的事」，並流著淚向父母說：「看看我，我快死了，我的心很痛」。法比安娜最終死於嚴重失血引發的低血容性休克。

法比安娜的母親向媒體透露，她在事發前一日還曾致電兇手，表示想賣掉砍刀和手電筒。她無法想像世界上竟有這麼壞的人，忍心性侵砍殺只有8歲的女孩。母親淚流滿面地向媒體表示：「她是一個如此有愛心的女孩，她的整個人生都在等著她」。

然而，在法比安娜失蹤後，她的父親還看見兇手一度上前關切，當時他僅穿著短褲和黑色運動鞋，赤裸著上身，滿頭大汗。也有人向警方供稱，兇手案發前幾日就在法比安娜的學校附近閒逛。目前穆勒因涉嫌謀殺而被捕，被警方拘留中。

法比安娜的家屬17日則在警局前抗議，要求司法還法比安娜一個公道，由於阿根廷殺戮女性案件頻傳，此事也在社群網站X上炸鍋，當地居民要求嚴懲兇手，以扼止殘忍的性侵謀殺案再度發生。