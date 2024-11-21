兒念東大、進知名企業！老父想退休享清福了 一句話打醒美夢

有些人有「養兒防老」的觀念，但如今因社會風氣、工作型態等等的不同，退休生活該怎麼辦，還是得自己做好盤算，否則很容易出現變卦，落得意外結果。

根據日本媒體「資產形成ゴールドオンライン」報導，一位擔任公車司機的A先生，有一位獨生子。由於忙於工作，兒子經常都是自己一個人在家。他從小就愛看書，由於家境不寬裕的關係，因此經常上圖書館借書來看。儘管沒有特別補習，但是兒子成績相當不錯，後來還考上了東京大學。

有個念東大的兒子，讓A先生感到相當自豪，不只會跟人炫耀這件事情，自己也一度認為未來老年退休了，也能靠兒子養。兒子畢業後，成功到了知名外資企業上班，平時一人在外獨居，每次新年會回老家探望。

有一回新年聚會，A先生忍不住說，兒子能有今天這番成就，都是靠他辛苦工作養大的。A先生打算辭去司機的工作，認為是時候該讓兒子養他了。不料兒子卻說，之所以能夠念完大學，很大一部分是靠助學貸款和自己打工來的，這部分A先生都沒有出到。而且最近他確定要調派到國外單位，未來就會在國外居住、工作，恐怕沒多少機會能回日本，要A先生自己想辦法，各自努力面對生活。

A先生原先以為退休生活有了著落，但聽到兒子的這一席話，才大夢初醒。由於A先生過去經常轉職，司機的工作也是50歲之後才找到的，因此拿不到太多退休金，妻子也只有簡單打工而已，不可能單純靠這些錢過活。如今兒子突然說要遠赴他國，未來該如何是好，讓A先生不知所措。