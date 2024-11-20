「貧窮母親的絕望選擇」印尼攜毒關14年 菲律賓籍死囚返國

菲籍女子維羅索14年前因攜帶毒品在印尼被判處死刑，菲律賓總統小馬可仕今天表示，經多年外交努力及與印尼協商，維羅索將回菲律賓。印尼官員證實此事，並表示維羅索返國後是否繼續服刑將由菲律賓政府決定。

菲律賓籍女子瑪麗珍．維羅索（Mary Jane Veloso）因攜帶一只藏有海洛因的手提箱，2010年在印尼被捕。維羅索供稱，她被招募到印尼擔任家務勞工，不知道招募者交給她的行李箱中藏有毒品。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在Instagram表示，「經過逾十年的外交努力和與印尼政府協商，我們成功延後（死刑）處決以達成協議，最終將她（維羅索）帶回菲律賓」。

他指出，維羅索的經歷引發許多人共鳴，「一位陷入貧窮的母親，做出一個絕望的選擇，改變了她的人生軌跡。雖然根據印尼法律被追究責任，但她仍然是受害者。」

小馬可仕也對印尼總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）表示感謝，並表示該結果展現菲律賓與印尼深厚的夥伴關係。

維羅索案引發菲律賓各界和國際同情與關注，認為她是人口販運受害者。維羅索原訂於2015年處決，行刑前意外獲暫緩執行至今。

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）今天向羅盤報（Kompas）證實維羅索將返回菲律賓一事。

尤斯里說：「幾天前，我收到菲律賓司法部針對將維羅索送回國的請求，並對此進行內部討論，也向普拉伯沃報告此事。」他指出，普拉伯沃後來批准移交該囚犯。

菲律賓沒有死刑，因此維羅索返國確定不需面臨死刑懲罰。尤斯里表示，維羅索返國後，是否繼續執行剩餘刑期或給予赦免，將由接收國決定。

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