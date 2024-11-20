快訊

北分署公務員之死 同事揭謝宜容好大喜功…迎合政院AI政策釀悲劇

卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐

台鐵區間車遲未開…驚見司機臉色發紫猝死 健檢僅一紅字

馬丘比丘遊客狂灑骨灰！影片流出惹怒秘魯公民 當地加強安管

中央社／ 利馬19日綜合外電報導
馬丘比丘。 美聯社資料照
馬丘比丘。 美聯社資料照

秘魯當局今天表示，遊客在印加帝國遺跡馬丘比丘（Machu Picchu）亂灑人類骨灰的畫面流出後，他們加強了安全管制措施。

法新社報導，上週Tiktok一段未註明日期的影片讓秘魯公民怒不可遏。影片中，一名女子從塑膠袋裡取出骨灰，灑向天空後，與另一名女子擁抱。

影片標題「滿懷著愛在馬丘比丘說再見」，標籤「骨灰」和「灑骨灰」。

這段30秒影片原先是在一家旅行社的Tiktok帳號@IncaGoExpeditions發布，之後刪除。

馬丘比丘考古公園負責人麥迪納（Cesar Medina）告訴法新社，官員將雇用更多警衛並安裝更多監視器。

他說，當地法律並未禁止公共場合灑骨灰，但基於衛生理由，往後馬丘比丘將會禁止。

馬丘比丘被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產（World Heritage），平均每天有5600名遊客，但迄今為止，只有4台攝影機和一小隊警衛。

世界遺產 秘魯 聯合國 觀光

延伸閱讀

錢凱港落成也沒用 秘魯總統支持度只剩3%創新低

雲林首座合法寵物安葬區啟用 骨灰樹葬每格收費2千元

秘魯傳媒稱習近平才是APEC主角 中展示「實質影響力」

前進拉美 香港與秘魯簽自貿協定 逾150行業受惠

相關新聞

馬丘比丘遊客狂灑骨灰！影片流出惹怒秘魯公民 當地加強安管

秘魯當局今天表示，遊客在印加帝國遺跡馬丘比丘（Machu Picchu）亂灑人類骨灰的畫面流出後，他們加強了安全管制措施

楓紅觀光季！訪日外國客累計逾3千萬人 創1964年來最快紀錄

日本政府觀光局（JNTO）推估今年10月共有331萬2000名外國觀光客訪日，創單月新高，且加總今年前10個月訪日外國客...

大馬前首相馬哈地批吉隆坡商場中文招牌 台灣餐館躺著也中槍

大馬前首相馬哈地批評吉隆坡商場只見中文招牌，透過社群媒體上傳照片佐證所言非虛。不過，他的臉書貼文與照片遭到網友熱議或批評...

繼富士山後東京也現觀光亂象 遊客攻占櫸樹坂大道跟鐵塔合照

日本東京六本木的櫸樹坂通（櫸樹坂大道）近日夜間點燈，可看到大量外國觀光客利用過馬路搶拍跟東京鐵塔合影，人車爭道相當危險，...

日本青森縣規模5.1極淺地震 最大震度4級、無海嘯威脅

日本青森縣陸奧灣今天下午3時40分左右發生推估規模5.1、震源深度僅約10公里的極淺地震，最大震度4級出現在青森縣平內町...

戀愛與性生活滿意度調查 日本吊車尾、哥倫比亞與秘魯並列第一

總部在法國的市場研究公司益普索（Ipsos）日前針對31個國家進行戀愛相關的滿意度調查，近日公布的結果顯示日本在「戀愛與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。