馬丘比丘遊客狂灑骨灰！影片流出惹怒秘魯公民 當地加強安管
秘魯當局今天表示，遊客在印加帝國遺跡馬丘比丘（Machu Picchu）亂灑人類骨灰的畫面流出後，他們加強了安全管制措施。
法新社報導，上週Tiktok一段未註明日期的影片讓秘魯公民怒不可遏。影片中，一名女子從塑膠袋裡取出骨灰，灑向天空後，與另一名女子擁抱。
影片標題「滿懷著愛在馬丘比丘說再見」，標籤「骨灰」和「灑骨灰」。
這段30秒影片原先是在一家旅行社的Tiktok帳號@IncaGoExpeditions發布，之後刪除。
馬丘比丘考古公園負責人麥迪納（Cesar Medina）告訴法新社，官員將雇用更多警衛並安裝更多監視器。
他說，當地法律並未禁止公共場合灑骨灰，但基於衛生理由，往後馬丘比丘將會禁止。
馬丘比丘被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產（World Heritage），平均每天有5600名遊客，但迄今為止，只有4台攝影機和一小隊警衛。
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