楓紅觀光季！訪日外國客累計逾3千萬人 創1964年來最快紀錄
日本政府觀光局（JNTO）推估今年10月共有331萬2000名外國觀光客訪日，創單月新高，且加總今年前10個月訪日外國客已超過3000萬人，創1964年統計以來最快紀錄。
日本經濟新聞報導，今年10月訪日外國客推估人數超過7月的329萬2602人，再創單月新高紀錄。8月和9月受到颱風侵襲導致航班取消等影響，訪日外國客人數稍減。
從國家或地區別來看，南韓以73萬2100人居冠、大陸以58萬2800人次之、台灣以47萬8900人排名第3。
累計今年1月到10月訪日外國客人數約3019萬人，是2023年同期約1.5倍，也比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年同期2691萬還多，創1964年開始統計以來達到3000萬人的最快紀錄。
日本政府觀光局表示，推估10月訪日外國客人數為331萬2000人，較去年同月增加31.6%，也較2019年同月增加32.7%，改寫今年7月創下的單月新高紀錄。
談到成長理由，日本政府觀光局研判除了正值楓紅觀光季節提高訪日需求外，包括來自大陸、新加坡及美國等地旅客數相對去年同月增加也是重要因素之一。
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