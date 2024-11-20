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大馬前首相馬哈地批吉隆坡商場中文招牌 台灣餐館躺著也中槍

中央社／ 吉隆坡20日專電
大馬前首相馬哈地日前在社群媒體平台發文，抒發在吉隆坡閒逛新開購物商場心得。 示意圖／美聯社資料照
大馬前首相馬哈地日前在社群媒體平台發文，抒發在吉隆坡閒逛新開購物商場心得。 示意圖／美聯社資料照

大馬前首相馬哈地批評吉隆坡商場只見中文招牌，透過社群媒體上傳照片佐證所言非虛。不過，他的臉書貼文與照片遭到網友熱議或批評，其中一張照片顯示的是有台灣字樣招牌的餐館。

今年99歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）日前在社群媒體平台臉書（Facebook）、前身為推特（Twitter）的X平台發文，抒發在吉隆坡閒逛新開購物商場心得。

他表示，吉隆坡的購物中心很棒，新建的商場更是精彩，比英國倫敦或日本東京的購物中心更大更好，但前幾天去了一個新購物中心，突然覺得自己好像到了大陸，後來意識到「所有招牌都是中文，並附有英文翻譯」，完全沒有馬來文。

馬哈地昨天接續上傳3張照片說明實際看到的現況，照片顯示的是販售中餐的中文與英文招牌，其中一間餐館販售包子，但另一家是有台灣字樣招牌的餐館。

他在臉書說，這些是在吉隆坡商場拍的照片。

不過，部分網友對馬哈地作法不以為然，認為如果非清真食物用馬來文標示，馬哈地或伊斯蘭黨支持者也會質疑為什麼要在非清真食物上標註馬來文。

另外，網友留言說，根據馬哈地邏輯，所有馬來西亞的商業標誌必須使用馬來文字作為主要語言，這些文字字體應比其他語言文字要大，華人經營餐館的中文的字體應比馬來文字小，印度人經營的餐館也要比照辦理，淡米爾文字體要比馬來文字小。

大馬去年12月起施行對大陸免簽，免簽證待遇將施行至2026年底。大批大陸遊客湧入。吉隆坡鬧區有許多新開設的中式火鍋店等商家或小型商場，吸引大陸遊客入內消費購物，商家外招牌都是中文簡體字。

馬哈地去年迄今多次進入國家心臟中心接受治療。他是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相，迄今仍積極活躍社群媒體發表評論。

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中文 吉隆坡 標誌 社群媒體 馬來西亞 馬哈地

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