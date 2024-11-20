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繼富士山後東京也現觀光亂象 遊客攻占櫸樹坂大道跟鐵塔合照

中央社／ 東京20日綜合外電報導
大量外國觀光客利用過馬路搶拍跟東京鐵塔合影。 示意圖／法新社資料照
大量外國觀光客利用過馬路搶拍跟東京鐵塔合影。 示意圖／法新社資料照

日本東京六本木的櫸樹坂通（櫸樹坂大道）近日夜間點燈，可看到大量外國觀光客利用過馬路搶拍跟東京鐵塔合影，人車爭道相當危險，成為繼富士山下便利商店後又一處觀光亂象。

日本富士新聞網日前報導，許多遊客站在位於六本木之丘旁的櫸樹坂大道行人穿越道上拍照，妨礙其他行人通行。在場引導的保全人員高喊「燈號要變紅燈了」、「請不要停在行人穿越道上」。

聖誕節來臨前，「櫸樹坂點燈」活動正在東京六本木舉行，櫸樹坂大道兩側行道樹都被掛上LED燈，吸引許多遊客到此拍下夢幻般都會夜景，不過，未遵守規定的「迷惑行為」也層出不窮。

報導拍攝當天是11月17日星期日的晚上，有遊客直接坐在車道上或站在車道中間拍照等，車道上擠滿外國觀光客，彷彿變成行人徒步區。

談到用這麼危險的方式拍照理由，一名來自菲律賓的遊客說，「為了拍到好照片」；香港觀光客則表示，「從這裡拍攝的話，可以看到東京鐵塔」。

只要從車道上拍攝，就能不被遮擋同時拍到東京鐵塔和聖誕燈飾。

為了拍下這樣的照片，當行人號誌變成綠燈時，人行道上等待的遊客便一窩蜂衝到車道上把握拍攝時機。儘管在場的保全人員不斷提醒進入車道拍照的遊客，但沉迷於拍攝的遊客對此充耳不聞。

這種亂象從汽車視角來看，危險程度更是一目了然。不僅如此，遊客在公車站牌附近拍照，也影響公車靠站上下客。

在浪漫燈光點綴下的六本木，迴響著保全人員的喊叫聲及警笛聲。

負責點燈活動的公司呼籲遊客，拍照時進入車道或不遵守號誌是非常危險的行為，請大家不要這麼做。

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