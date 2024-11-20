快訊

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐下到明天晚上

日本青森縣規模5.1極淺地震 最大震度4級、無海嘯威脅

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本青森縣陸奧灣今天下午3時40分左右發生推估規模5.1、震源深度僅約10公里的極淺地震。 示意圖／歐新社
日本青森縣陸奧灣今天下午3時40分左右發生推估規模5.1、震源深度僅約10公里的極淺地震。 示意圖／歐新社

日本青森縣陸奧灣今天下午3時40分左右發生推估規模5.1、震源深度僅約10公里的極淺地震，最大震度4級出現在青森縣平內町等地，無海嘯威脅。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，這起地震震源位於陸奧灣、深度約10公里，推估規模5.1。目前觀測到最大震度4級的地區包括青森縣平內町、野邊地町、橫濱町及佐井村。

震度3級出現在青森市、青森縣十和田市等地；至於北海道及東北地方北部等廣泛地區，也都被觀測到震度2級及1級。

地震 日本 青森

延伸閱讀

日本熊本縣益城町議會訪中市府 盼台企前往設廠

戀愛與性生活滿意度調查 日本吊車尾、哥倫比亞與秘魯並列第一

赴日本加油機票難求 陳世凱：盡力協調放大機型

小酌怡情？日本政府網站幫算酒精分解時間 1罐啤酒居然要3.5小時

相關新聞

小心！澳洲最致命蜘蛛大量出沒 被咬到最快15分鐘喪命

澳洲新南威爾斯省的爬蟲動物公園警告，隨著夏天即將來臨，慎防致命劇毒的「澳洲漏斗網蜘蛛」（funnel-web spide...

小酌怡情？日本政府網站幫算酒精分解時間 1罐啤酒居然要3.5小時

日本政府近日推出一個網站，讓民眾可以迅速計算酒精在體內分解需要多長時間，以鼓勵人們在飲酒時做出更明智的決定。原來一罐350毫升，酒精含量5%的啤酒居然要3.5小時才能在體內完全分解。

繼富士山後東京也現觀光亂象 遊客攻占櫸樹坂大道跟鐵塔合照

日本東京六本木的櫸樹坂通（櫸樹坂大道）近日夜間點燈，可看到大量外國觀光客利用過馬路搶拍跟東京鐵塔合影，人車爭道相當危險，...

日本青森縣規模5.1極淺地震 最大震度4級、無海嘯威脅

日本青森縣陸奧灣今天下午3時40分左右發生推估規模5.1、震源深度僅約10公里的極淺地震，最大震度4級出現在青森縣平內町...

戀愛與性生活滿意度調查 日本吊車尾、哥倫比亞與秘魯並列第一

總部在法國的市場研究公司益普索（Ipsos）日前針對31個國家進行戀愛相關的滿意度調查，近日公布的結果顯示日本在「戀愛與...

印度空汙不散 泰姬瑪哈陵被霧霾消失1周 能見度零

濃厚霧霾籠罩印度北部大部分地區，周圍各邦居民19日意識到又得經歷惡劣空氣品質，首都新德里空氣汙染依然嚴重；德里東南方、泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。