日本青森縣規模5.1極淺地震 最大震度4級、無海嘯威脅
日本青森縣陸奧灣今天下午3時40分左右發生推估規模5.1、震源深度僅約10公里的極淺地震，最大震度4級出現在青森縣平內町等地，無海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，這起地震震源位於陸奧灣、深度約10公里，推估規模5.1。目前觀測到最大震度4級的地區包括青森縣平內町、野邊地町、橫濱町及佐井村。
震度3級出現在青森市、青森縣十和田市等地；至於北海道及東北地方北部等廣泛地區，也都被觀測到震度2級及1級。
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