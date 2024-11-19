紐西蘭毛利人示威 抗議重新詮釋原住民條約

在日本隊去年世界棒球經典賽（WBC）決賽準備對上美國隊之際，旅美日本球星大谷翔平警告他的隊友，停止崇拜他們的美國對手。大谷說：「如果我們把他們視為偶像，我們就無法超越他們。」這個建議最後奏效，日本隊靠著讓大谷在第9局上場投球，取得這場比賽的勝利。

2024-11-19 17:35