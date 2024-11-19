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有毒霧霾籠罩印度北部「能見度0」 泰姬瑪哈陵不見了

中央社／ 新德里19日綜合外電報導
TOPSHOT - Tourists visit the Taj Mahal on a cold smoggy morning in Agra on November 18, 2024. (Photo by Pawan SHARMA / AFP) 法國新聞社
TOPSHOT - Tourists visit the Taj Mahal on a cold smoggy morning in Agra on November 18, 2024. (Photo by Pawan SHARMA / AFP) 法國新聞社

濃厚霧霾籠罩印度北部大部分地區，周圍各邦居民今天意識到又得經歷惡劣空氣品質，首都新德里空氣污染依然嚴重。德里東南方、泰姬瑪哈陵所在的阿格拉市能見度甚至降為零。

昨天德里空氣品質指標（AQI）峰值高達491，迫使政府針對車輛移通和營造活動進行限制，學校改採線上教學。

AQI以500為測量最高值。中央污染控制局（CentralPollution Control Board, CPCB）表示，今天德里的24小時AQI來到488，而且首都至少5個監測站通報數值高達500。

CPCB定義AOI，0至50為「佳」，而超過401為「嚴重」。CPCB指出，達到嚴重等級將對人體健康構成風險，而且會對已經患有疾病者造成「嚴重影響」。

在德里東南方的北方邦（Uttar Pradesh）阿格拉市（Agra），由於能見度降至零公尺，當地地標泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）已被有毒霧霾籠罩將近一週。

另據法新社報導，政府營運的旁遮普遙感中心（Punjab Remote Sensing Centre）指出，有「印度麥倉」之稱的北印農業重鎮旁遮普邦昨天記錄到發生1251起農地火警。

自今年9月以來，旁遮普邦已經記錄到9655起農地火警，先前單日最高數據是8日創下的730起。

在記錄到最多農地火警的昨天，新德里的細懸浮微粒（PM2.5）濃度飆升，超過世界衛生組織（WHO）建議每日最大值的60倍。PM2.5是危險致癌物質，可穿透肺部氣泡，並直接進入血管中。

印度 空氣汙染 霧霾

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