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巴黎聖母院將重新開放…法文化部長提議遊客付費 教會：背叛教堂使命

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
巴黎聖母院下個月重新開放，不過法國文化部長與羅馬天主教會就遊客是否應該付費各有立場。 路透
巴黎聖母院下個月重新開放，不過法國文化部長與羅馬天主教會就遊客是否應該付費各有立場。 路透

巴黎聖母院下個月重新開放，不過法國文化部長與羅馬天主教會就遊客是否應該付費各有立場。前者提議收取5歐元以供修繕宗教建築，後者則認為讓遊客支付維護費是背叛教堂使命。

法新社報導，在2019年大火毀損這座地標之前，巴黎聖母院一直是歐洲參觀人數最多的建物之一，預計12月7日與8日重新開放後，每年將有1400至1500萬人參觀。

想要讚嘆法國最著名宗教建築的人，過去無需打開錢包。相較之下，前往倫敦市中心聖保羅大教堂（StPaul's Cathedral）的遊客，必須支付25英鎊（約新台幣1027元）；前往米蘭大教堂的非祈禱遊客，需要繳納至少10歐元（約新台幣343元）。

法國文化部長達提（Rachida Dati）建議，若在未來向遊客收取象徵性的5歐元入場費，每年約可募集7500萬歐元（約新台幣26億元）作為修復宗教古蹟之用，不過法國1位主要的大主教稱此提議「背叛」教會的功能。

達提今天警告法國主教會議（CEF）：「近4000座受保護的宗教建物狀況不佳，甚至處於危險。」

達提承認她的提議「引發爭論」，但收費入場「可以拯救大部分遺產」；達提籲請教會領袖在這個問題上與政府合作。

達提向主教表示，她並無意將宗教遺產商業化。

法國主教會議主席穆蘭-博福爾（Eric de Moulins-Beaufort）表示，由於教堂「一直是向所有人開放的地方」，讓遊客支付維護費用將是「對他們最初使命的背叛」。

法國宗教遺產豐富，地點超過10萬處，但維護工作可能會壓垮小城市的財政。

法國政教分離法於1905年頒布，國家擁有1905年之前建造的所有宗教建築，1905年之後建造的則屬於教會。

在歷時5年修復後，巴黎聖母院將於下個月重新開放，修復期間一共投入數百名工匠，耗資將近7億歐元。

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