日本研究COVID-19新變異株XEC更易傳染 籲戴上口罩

日本研究團隊分析指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株XEC比目前主要流行株KP.3更容易傳染，呼籲民眾採取戴口罩等防疫對策。

日本共同社報導，XEC正在全球擴散，日本東京大學醫科學研究所教授佐藤佳等人組成研究團隊所做分析結果指出，XEC比目前主要流行株KP.3更容易傳染，逃脫過去感染所獲得免疫力的能力也很高。

世界衛生組織（WHO）表示，XEC目前在歐洲、美國、巴西等地，甚至是日本都有回報病例。佐藤說，這個冬天COVID-19疫情流行可能再度擴大，「戴上口罩等防疫對策將變得更為重要」。