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英國女大生快遲到竟獲威廉王子「皇家特赦」 畫面曝光狂吸140萬人朝聖

香港01／ 撰文／羅保熙
英國威廉王子。圖／路透社
英國威廉王子。圖／路透社

一向作風親民的英國威廉王子（Prince William），近日到訪北愛爾蘭一間大學期間，由於校內戒備森嚴引致人潮聚集，一名女大學生被堵塞的人群阻礙而遲到上課。眼見準時上課無望，她於是靈機一動，邀請威廉王子幫她錄製一段影片，向老師證明她是因為遇上王儲才上課遲到。這段意外獲得威廉王子「皇家赦免」（royal pardon）的影片，隨即在社交網站吸引逾140萬人次觀看。

19歲的女大學生Samantha Johnson日前趕上課的途中，遇上威廉王子的隨行隊伍，被迫跟在後方。當天，威廉王子到訪她就讀的阿爾斯特大學（Ulster University），推廣針對無家可歸者計畫並參觀了大學內著名的阿爾斯特影視學院（Ulster Screen Academy）。當天校內保安森嚴，走廊內擠滿了人潮。

她眼看上課要遲到，決定冒險一試，拿起手機請威廉王子幫她錄影片，向老師說明遲到理由。從Samantha的影片可見，威廉王子對著鏡頭向女學生的老師Lesley解釋說：「對不起我們遲到了，但我倆似乎遇上了，你們不會相信她在這裡，所以我只是想打個招呼。」影片上還配上文字，「威廉王子為你遲到提供了最好的理由。」

@samanthaj0hns0n

#princewilliam #royalfamily #ulsteruniversity #university #lecture #late

♬ original sound - samantha

這一片段在TikTok獲得逾140萬觀看次數，Samantha笑言，見到威廉王子真人後對他完全改觀，還開玩笑道：「我遲到上課一事已被皇家赦免（ royally pardoned ）了」。

Samantha其後向美媒表示，威廉王子相當和善，是個可愛善良的人，他欣然答應同學們的請求，如果不是因為有影片，老師可能真的不會相信他們遲到的理由。她還表示，威廉王子與同學們分享他在無家可歸問題上做的努力和想法，也對同學們所正在做的事非常感興趣，令人感到驚喜也很溫暖。

許多網友對這段影片紛紛表示驚訝和興奮，「與王室成員的互動變得越來越不嚴肅，我喜歡他們！」、「國王說話啦」、「他看起來人真好」。

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文章授權轉載自《香港01》

TikTok 大學生 威廉王子 英國

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