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大堡礁珊瑚死亡率飆升 創39年來新高
澳洲研究今天顯示，大堡礁（Great Barrier Reef）部分地區珊瑚死亡率創下歷來新高，科學家擔心大堡礁的其他部分也遭受類似命運。
法新社報導，澳洲海洋科學院（Australian Institute ofMarine Science）表示，對12個礁群調查發現，由於夏季大規模白化、兩次颶風和洪水，珊瑚死亡率高達72%。
澳洲海洋科學院表示，在大堡礁北部的一個區域，約有1/3的硬珊瑚死亡，這是政府監測39年來「最大的年度減少」。
通常被稱為世界上最大生物結構的大堡礁，是一片綿延 2300公里的熱帶珊瑚，具有令人驚嘆的生物多樣性，但一再發生的大規模白化事件，讓曾充滿活力的珊瑚礁變成白茫茫一片，對遊客吸引力恐因此大減。
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