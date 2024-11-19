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因應富士山登山亂象 靜岡縣擬徵逾3千日圓入山費

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，轄內擁有登山步道的山梨縣政府為遏止亂象已從今年開徵通行費，而意圖倣效的靜岡縣政府也有意開徵3000日圓以上的「入山管理費」。富士山示意圖。（法新社）
日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，轄內擁有登山步道的山梨縣政府為遏止亂象已從今年開徵通行費，而意圖倣效的靜岡縣政府也有意開徵3000日圓以上的「入山管理費」。富士山示意圖。（法新社）

日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，轄內擁有登山步道的山梨縣政府為遏止亂象已從今年開徵通行費，而意圖倣效的靜岡縣政府也有意開徵3000日圓以上的「入山管理費」。

鑒於往年包括外國人在內的登山客持續增加，山梨縣政府為解決登山步道人潮擁擠的情況，已從今年7月1日起採取限制單日登山上限人數4000人，及徵收每人2000日圓（約新台幣420元）「通行費」等措施。

日本電視台（Nippon TV）報導，相關人士透露，靜岡縣政府目前正研擬開徵的「入山管理費」有3個收費方案，分別是每人3000日圓、4000日圓及5000日圓。

日本放送協會（NHK）報導，靜岡縣政府為針對富士山登山亂象進行管制，已確定將向每位登山客開徵3000日圓以上「入山管理費」的政策方向，接下來將基於地方意願在不超過5000日圓的範圍內決定最後開徵金額，預計從下次夏天登山季開徵。

不少登山客因短時間攻頂的「彈丸登山」相繼遇難已成問題，山梨縣政府從今年夏天登山季採取向每位登山客開徵2000日圓通行費等管制措施。

但靜岡縣政府今年夏天並未祭出管制措施，與山梨縣之間的政策差異成為課題，讓靜岡縣政府持續針對相關管制措施進行檢討。

在這種情況下，靜岡縣有意廢除現行對登山客開徵非強制性的每人1000日圓入山費，然後統一開徵新的每人3000日圓以上「入山管理費」。

靜岡縣政府接下來將徵詢地方意願與山梨縣政府方面的因應作為等，在不超過5000日圓的範圍內決定具體開徵金額。

富士山4條登山步道中，屬山梨縣境的是吉田口，屬靜岡縣境的有富士宮口、御殿場口及須走口共3條，其中約6成登山客都集中在吉田口。

靜岡縣政府目前規劃在轄內3條登山步道入口的5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）處設置閘門等，其中登山客最多的富士宮口也將從當天下午4時到隔天清晨3時止禁止通行。

靜岡縣政府將向轄內地方政府及相關團體說明目前檢討狀況，預計2025年2月在縣議會提出條例草案，希望能從下一次的夏天登山季開始實施相關管制措施。

富士山 日本 登山步道

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