俄7歲天才男童「寫程式又教學」！資安公司給offer：當培訓主管

俄羅斯聖彼得堡市7歲程式設計神童謝爾蓋（Sergey）從5歲起就在網路上分享自己如何編寫軟體而小有名氣，吸引了資訊安全公司Pro32的注意，該公司甚至對其發出一份工作邀約，邀請他成為公司培訓主管，只是根據俄國法律，謝爾蓋要到14歲才能才能接受這份工作。

BBC報導，受法律限制影響，Pro32要等謝爾蓋7年後才能入職，但公司執行長曼迪克（Igor Mandik）表示，已與謝爾蓋的父母討論，看要如何在這7年內進行合作。

在謝爾蓋的影片中，他活力十足、笑容滿面的用俄語和略生疏的英語進行程式設計教學，由於內容豐富，再加上淺顯易懂，讓謝爾蓋的YouTube頻道擁有超過3500名訂閱者，主要內容是針對Python和Unity的教學，當中也有部分內容牽扯到神經網絡等人工智慧技術。

曼迪克表示，謝爾蓋不僅展現卓越的開發技能，還有極具天賦的教學能力，曼迪克甚至直言「對我來說，他有點像莫札特。」

曼迪克相信，當謝爾蓋14歲時，他能成為厲害的開發和教學專家，因此非常期待這一刻的到來。曼迪克並稱，不僅是Pro32的程式設計師，包括銷售人員、會計師等員工，也能從這位年輕的天才中學到不少東西。

曼迪克表示，目前尚未開出薪酬，稱Pro32對謝爾蓋的未來充滿期待，「我們必須等他7年，屆時我們肯定會重新議定謝爾蓋的薪水。」