常上教堂參與聚會卻非會友？ 教會信徒約佔8成

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】常常上教堂聚會，但卻不是教會信徒？一項研究指出，新教教會每個月平均的聚會人數中，大約有八成是該教會信徒，而有兩成的人僅是參與者。對此，多數人認為參與「時間」不夠長是不願成為信徒的最大因素，但教會應更清楚傳達成為信徒的重要性。

教會內信徒仍居多

《Religion Unplugged》報導，美國生命之道（Lifeway Research）研究發現，平均每個月參與新教聚會的美國成年人中，大約有五分之四（82%）是該教會信徒，而不到五分之一（17%）的人僅是參與者，剩下1%的人則為不清楚。

事實上，參與聚會的頻率將影響是否願意成為信徒。研究指出，每月至少參加四次聚會的人相較每月參加少於四次聚會的人，更有可能成為該教會的信徒。此外，上教堂的男性比女性更有可能成為信徒，而擁有大學學歷的人相較來說更有可能承認自己是教會信徒。

生命之路執行董事麥康奈爾表示，教會的宗教規範會成為信徒的信仰準則，而信徒身分會視為擔任特定角色或參與投票的先決條件，這些都可能影響參與者是否願意正式成為信徒。

非教會信徒原因

《Baptist Press》對於非信徒會眾而言，多數人認為「時間」是最重要的原因。數據顯示，大約五分之二（39%）的人認為自己不是信徒，因為他們參與教會的時間不夠長，而近四分之一（22%）的人則表示，他們根本還不想正式成為信徒。

另外，包括教會信徒制度的價值（15%）、聖經真理的教導（8%）、責任歸屬（7%）和教會權威（3%）等因素，都成為聚會參與者不願意成為信徒的考量。

麥康奈爾認為，非信徒會眾對於成為信徒似乎沒有太多的急迫感，參與聚會的頻率也較低，對此，教會應更清楚傳達正式成為信徒的重要性。

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