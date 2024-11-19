快訊

她餐後一舉動被未來婆婆念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚：好噁

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

岡田將生、高畑充希被爆假戲真作 「祕戀一年」將閃電結婚

波蘭政府投資79億 推動波蘭語模型人工智慧

中央社／ 華沙18日專電

波蘭新聞聯播網（PAP）報導，波蘭政府宣布將投資10億茲羅提（約新台幣79億元）推動人工智慧（AI）發展，重點包括開發波蘭語大型語言模型（PLLuM）和建立相關基礎架構，以人工智慧提升波蘭競爭優勢。

波蘭國防部與數位事務部（Digital AffairsMinistries）近日簽署意向書，承諾在人工智慧領域加強協調，包括設立人工智慧基金和一個負責監督的理事會。

國防部長科西尼亞克－卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）指出，人工智慧不僅是經濟的關鍵，也是國家安全的基石。他強調：「人工智慧的安全與負責任使用至關重要，我們的目標是能為波蘭未來奠定基礎。」

波蘭語大型語言模型（PLLuM）將由NASK（theResearch and Academic Computer Network）集團進行開發與專案領導。

NASK是一個由弗羅茨瓦夫科技大學（WrocławUniversity of Science and Technology，PWr）主導的集團中一部分。NASK指出，現有的人工智慧系統，如ChatGPT或谷歌的Bard，存在普遍問題，即它們使用成本高昂且封閉的系統；但波蘭也有一個特定的問題，就是這些語言模型很少使用波蘭語內容進行培訓。

PWr的人工智慧學者科孔（Jan Kocoń）說：「在準備答案時，ChatGPT很有可能用其他語言的資料覆蓋一些關於波蘭文化、習俗和事實的知識。還有一些語法和文體上的錯誤。」若沒有加以補充和提高波蘭的資訊，例如波蘭科學、藝術、歷史、法律、經濟等，很有可能我們被邊緣化。因此這樣的投資是必要的。」

數位事務部長高科斯基（Krzysztof Gawkowski）表示，詳細的支出計劃將於2025年初提出。他補充說：「我們將專注於人工智慧的應用，並支援波蘭企業，特別是中小企業。」

高科斯基也認為，人工智慧在民用與軍事部門都有廣泛應用潛力，甚至有些武裝部隊已經開始使用人工智慧，未來的應用將更加深入，並有望為經濟與國家安全帶來長遠的影響。

人工智慧 波蘭 語言

延伸閱讀

上市櫃協會東方領袖講座／數發部長黃彥男：AI成數位經濟新國力

遠傳攜微軟 攻人工智慧

俄國空襲烏克蘭電網多地緊急停電 鄰國波蘭戰機升空因應

近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網

相關新聞

大谷翔平旋風背後 日本競技體育是如何崛起與轉變

在日本隊去年世界棒球經典賽（WBC）決賽準備對上美國隊之際，旅美日本球星大谷翔平警告他的隊友，停止崇拜他們的美國對手。

串流媒體平台興起 還有人在買「精選專輯」嗎？

隨著串流媒體平台興起及音樂消費方式的劇變，精選專輯銷量近年大幅下滑。

女護士遊匈牙利夜旅遊慘死！跟男子回家親密接觸 揭遭棄屍內情曝光

匈牙利發生美藉女護士遊客在當地遇害身亡事件。

真實人生／理工碩士成華爾街金童 半百轉行人權律師

4月就任第一東京律師會副會長的橘真理夫今年65歲，律師資歷卻只有10年。30年前橘真理夫在一場嚴重車禍痛失愛妻，自己也留下後遺症。是什麼原因讓自稱「金權派」的外商投資銀行菁英，轉為弱勢做刑事辯護？50歲去挑戰司法考試的動機又是什麼？ 橘真理夫從早稻田大學研究所取得系統工程學位後，一腳踩進銀行圈。接受弁護士.coｍ專訪時他說，畢業前讀到一篇雜誌報導關於美國工程師在阿波羅太空計畫結束後失業，轉到金融業得到巨大成功。他正覺得和同學走一樣的路很無趣，這篇報導啟發了他。理工碩士應徵銀行工作，他在面試的時候被多數銀行視為「怪人」，除了後來就職的東京銀行（現在的三菱UFJ銀行）...

留學美國人數 印度超越大陸

美國大學上個學年度的印度學生人數暴增23%，自2009年以來首次超越中國大陸，成為留美國際學生的最大來源國，也推動留學生...

日本夫婦不同姓露曙光？最大在野黨宣示提案修法

日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥今天說，基於執政聯盟在眾議院席次未過半，他們將跟其他在野黨合作提出有關「選擇性的夫婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。