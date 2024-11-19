快訊

她餐後一舉動被未來婆婆念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚：好噁

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

岡田將生、高畑充希被爆假戲真作 「祕戀一年」將閃電結婚

聽新聞
0:00 / 0:00

女護士遊匈牙利夜旅遊慘死！跟男子回家親密接觸 揭遭棄屍內情曝光

香港01／ 喬納森／報導
11月9日布達佩斯舉行「燭光守夜」活動，民眾拿著蠟燭悼念逝去的米哈爾斯基。圖／美聯社
11月9日布達佩斯舉行「燭光守夜」活動，民眾拿著蠟燭悼念逝去的米哈爾斯基。圖／美聯社

匈牙利發生美藉女護士遊客在當地遇害身亡事件。年輕女護士在夜店結識了1名男子，其後再到男方住所續攤，不料疑遭男方殺害後棄屍荒野。女護士家人發現她失蹤多天，於是前往布達佩斯尋人，竟收到這惡耗，死者父親傷心地表示難以接受女兒的離開。而警方調查後拘捕了該男子，揭露了他在棄屍前所作出的連串恐怖計劃。

綜合外媒報導，死者為31歲的米哈爾斯基（Mackenzie Michalski），在美國做護士，早前獨自到匈牙利布達佩斯旅遊，11月5日其家人報警指她失蹤，警方接報後調查，發現米哈爾斯基的最後身影在當地1家夜店，她結識了37歲的愛爾蘭男疑犯，並與他一同離開夜店。

米哈爾斯基前往男疑犯租住的家中，之後便失蹤。警方在2日後拘留男疑犯，指男方在雙方進行「親密接觸」時殺死米哈爾斯基。男疑犯則辯稱是意外，但他為了掩飾自己的罪行，曾清理了涉案的房間，去買旅行箱，將米哈爾斯基的屍體藏匿在衣櫃中。

男疑犯更曾在網上搜尋「如何處理屍體」、「巴拉頓湖附近有野豬嗎」、「布達佩斯警方辦案的能力」及「豬會吃屍體嗎」等字眼。其後他租了汽車，開到布達佩斯150公里遠的巴拉頓湖，將屍體棄在錫格利蓋特（Szigliget）的樹林，警方指真正的犯案原因仍在調查中。

事件引起國際關注，11月9日布達佩斯舉行「燭光守夜」活動，民眾拿著蠟燭悼念逝去的米哈爾斯基。而米哈爾斯基父親得知惡耗，情緒激動悲痛地表示難以接受女兒離開的事實，「怎會發生這種事」，但他提及女兒生前十分喜歡布達佩斯，稱該處是人文歷史豐富，令人感到放鬆，才會選擇到此旅遊。

延伸閱讀：

恐怖！迷信亂倫殺嬰可致富　獸父性侵親女9年誕7嬰埋屍　案情曝光

淫舅亂倫15歲外甥女！她關閉手機定位去旅館4小時　父母震驚怒告

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大谷翔平旋風背後 日本競技體育是如何崛起與轉變

在日本隊去年世界棒球經典賽（WBC）決賽準備對上美國隊之際，旅美日本球星大谷翔平警告他的隊友，停止崇拜他們的美國對手。

串流媒體平台興起 還有人在買「精選專輯」嗎？

隨著串流媒體平台興起及音樂消費方式的劇變，精選專輯銷量近年大幅下滑。

女護士遊匈牙利夜旅遊慘死！跟男子回家親密接觸 揭遭棄屍內情曝光

匈牙利發生美藉女護士遊客在當地遇害身亡事件。

真實人生／理工碩士成華爾街金童 半百轉行人權律師

4月就任第一東京律師會副會長的橘真理夫今年65歲，律師資歷卻只有10年。30年前橘真理夫在一場嚴重車禍痛失愛妻，自己也留下後遺症。是什麼原因讓自稱「金權派」的外商投資銀行菁英，轉為弱勢做刑事辯護？50歲去挑戰司法考試的動機又是什麼？ 橘真理夫從早稻田大學研究所取得系統工程學位後，一腳踩進銀行圈。接受弁護士.coｍ專訪時他說，畢業前讀到一篇雜誌報導關於美國工程師在阿波羅太空計畫結束後失業，轉到金融業得到巨大成功。他正覺得和同學走一樣的路很無趣，這篇報導啟發了他。理工碩士應徵銀行工作，他在面試的時候被多數銀行視為「怪人」，除了後來就職的東京銀行（現在的三菱UFJ銀行）...

留學美國人數 印度超越大陸

美國大學上個學年度的印度學生人數暴增23%，自2009年以來首次超越中國大陸，成為留美國際學生的最大來源國，也推動留學生...

日本夫婦不同姓露曙光？最大在野黨宣示提案修法

日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥今天說，基於執政聯盟在眾議院席次未過半，他們將跟其他在野黨合作提出有關「選擇性的夫婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。