女護士遊匈牙利夜旅遊慘死！跟男子回家親密接觸 揭遭棄屍內情曝光

匈牙利發生美藉女護士遊客在當地遇害身亡事件。年輕女護士在夜店結識了1名男子，其後再到男方住所續攤，不料疑遭男方殺害後棄屍荒野。女護士家人發現她失蹤多天，於是前往布達佩斯尋人，竟收到這惡耗，死者父親傷心地表示難以接受女兒的離開。而警方調查後拘捕了該男子，揭露了他在棄屍前所作出的連串恐怖計劃。

綜合外媒報導，死者為31歲的米哈爾斯基（Mackenzie Michalski），在美國做護士，早前獨自到匈牙利布達佩斯旅遊，11月5日其家人報警指她失蹤，警方接報後調查，發現米哈爾斯基的最後身影在當地1家夜店，她結識了37歲的愛爾蘭男疑犯，並與他一同離開夜店。

米哈爾斯基前往男疑犯租住的家中，之後便失蹤。警方在2日後拘留男疑犯，指男方在雙方進行「親密接觸」時殺死米哈爾斯基。男疑犯則辯稱是意外，但他為了掩飾自己的罪行，曾清理了涉案的房間，去買旅行箱，將米哈爾斯基的屍體藏匿在衣櫃中。

男疑犯更曾在網上搜尋「如何處理屍體」、「巴拉頓湖附近有野豬嗎」、「布達佩斯警方辦案的能力」及「豬會吃屍體嗎」等字眼。其後他租了汽車，開到布達佩斯150公里遠的巴拉頓湖，將屍體棄在錫格利蓋特（Szigliget）的樹林，警方指真正的犯案原因仍在調查中。

事件引起國際關注，11月9日布達佩斯舉行「燭光守夜」活動，民眾拿著蠟燭悼念逝去的米哈爾斯基。而米哈爾斯基父親得知惡耗，情緒激動悲痛地表示難以接受女兒離開的事實，「怎會發生這種事」，但他提及女兒生前十分喜歡布達佩斯，稱該處是人文歷史豐富，令人感到放鬆，才會選擇到此旅遊。

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文章授權轉載自《香港01》