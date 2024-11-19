留學美國人數 印度超越大陸

美國大學上個學年度的印度學生人數暴增23%，自2009年以來首次超越中國大陸，成為留美國際學生的最大來源國，也推動留學生人數創下歷史新高。

國際教育協會（IIE）數據顯示，2023-2024學年度在美國大學就讀的印度學生人數達到33萬1,602人；陸生人數下滑4%至27萬7,398人，但仍位居第二。整體外國學生人數增長7%，達到逾110萬人，超越疫情前創下的歷史最高紀錄。

無論在大學部或研究所，大陸和印度學生加總起來都占了過半的美國國際學生。雖然近年陸生人數隨著地緣政治緊張加劇有所減少，但大學部的陸生人數仍居冠。

在疫情導致減少後，美國的國際學生人數一直在快速成長。據美國商務部數據，國際學生去年占美國高等教育總人口的6%，並為美國經濟貢獻逾500億美元。

雖然美國總統當選人川普尚未公布具體移民政策，但許多人都好奇他的第二任期會為國際學生帶來何種影響。川普6月曾表示，所有從美國大學畢業的國際學生都應該得到綠卡，但他的競選團隊後來收回這一言論。