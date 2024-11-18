9人喪生...強烈颱風萬宜肆虐菲北 基礎設施及農業損失仍估算中

強烈颱風萬宜穿越菲律賓北部呂宋島，引發多場土石流，奪走9人生命，基礎設施及農業損失仍在估算中。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）的報告，萬宜昨天上午先在菲國中部離島登陸、下午又在呂宋島東部二度登陸，今天下午離開菲律賓責任區，前往南海，菲律賓全境解除颱風警報。

呂宋島中北部新比斯開省（Nueva Vizcaya）有7人罹難。新比斯開省災難管理中心官員表示，這7人是一家人，從自家撤離到安姆碧瑤鎮（Ambaguio）一座教堂，不料這座教堂卻遭土石流掩埋。

安姆碧瑤鎮在颱風抵達前就被列為紅色警戒區，許多地方有發生土石流的風險，居民早在15日就開始疏散。

新比斯開省共通報6處土石流，未傳其他奪命事故。

另據菲律賓內政部長芮慕拉（Juanito VictorRemulla）說，呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）有2人因拒絕撤離家園，河道潰堤時不幸被沖走溺斃。

另一方面，正在菲律賓訪問的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天宣布，捐贈100萬美元（約新台幣3256萬元）協助萬宜災民，並指他已授權美軍可為風災提供直接援助。

菲律賓近幾週接連遭颱風侵襲，美國先前已透過美國國際開發總署（USAID）提供550萬美元人道援助。