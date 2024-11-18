快訊

震不停！花蓮近海21:27發生規模4.6地震 13縣市有感

12強賽／豪取4勝、防禦率1.80 中華隊再擒古巴預賽完美收尾

好突然！高市府晚間發布「8區長調動」 新人事明天即生效

9人喪生...強烈颱風萬宜肆虐菲北 基礎設施及農業損失仍估算中

中央社／ 馬尼拉18日專電

強烈颱風萬宜穿越菲律賓北部呂宋島，引發多場土石流，奪走9人生命，基礎設施及農業損失仍在估算中。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）的報告，萬宜昨天上午先在菲國中部離島登陸、下午又在呂宋島東部二度登陸，今天下午離開菲律賓責任區，前往南海，菲律賓全境解除颱風警報。

呂宋島中北部新比斯開省（Nueva Vizcaya）有7人罹難。新比斯開省災難管理中心官員表示，這7人是一家人，從自家撤離到安姆碧瑤鎮（Ambaguio）一座教堂，不料這座教堂卻遭土石流掩埋。

安姆碧瑤鎮在颱風抵達前就被列為紅色警戒區，許多地方有發生土石流的風險，居民早在15日就開始疏散。

新比斯開省共通報6處土石流，未傳其他奪命事故。

另據菲律賓內政部長芮慕拉（Juanito VictorRemulla）說，呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）有2人因拒絕撤離家園，河道潰堤時不幸被沖走溺斃。

另一方面，正在菲律賓訪問的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天宣布，捐贈100萬美元（約新台幣3256萬元）協助萬宜災民，並指他已授權美軍可為風災提供直接援助。

菲律賓近幾週接連遭颱風侵襲，美國先前已透過美國國際開發總署（USAID）提供550萬美元人道援助。

土石流 菲律賓 颱風

延伸閱讀

印尼官員：川普回鍋後 可能加強與盟友雙邊軍事合作

罕見青蜂枝牙鰕虎現蹤溪流 中山大學籲保育棲地

強颱萬宜風眼清晰 粉專：明後天外圍水氣飄台灣上空「雨炸3地」

強颱萬宜達巔峰恐挑戰今年風王 對台影響曝

相關新聞

漢堡染菌重創業績 麥當勞砸1億元挽回顧客信心

全球速食龍頭「麥當勞」(McDonald) 爆發大腸桿菌食安事件，業績受創，因此將挹注1億元經費，重振業績。

日本鹿兒島發生規模6.0極淺層地震 震源深度僅10公里

日本TBS新聞報導，日本氣象廳指出，鹿兒島當地時間17日晚上9時16分左右發生芮氏規模6.0地震，震央位於奄美大島北東沖...

經濟學人：政治人物學歷調查「這1國」居首 台灣排第4領先韓、美

哪些國家的政治人物學歷最高？「經濟學人」（The Economist）引述統計資料報導，烏克蘭立法者擁有研究生文憑的占比...

南韓也有年金破產危機！32歲以下退休恐成「下流老人」

南韓民間智庫的最新報告指出，除非退休金基金改革基金運作，否則在1990年以後出生的南韓勞工，30年後可能領不到國民年金公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。