日本夫婦不同姓露曙光？最大在野黨宣示提案修法

日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥今天說，基於執政聯盟在眾議院席次未過半，他們將跟其他在野黨合作提出有關「選擇性的夫婦不同姓」民法修正案，希望能成功通過修法。

日本放送協會（NHK）報導，野田今天上午在埼玉縣所澤市進行街頭演說時表示，這次眾議院大選後已成功讓自民黨與公明黨在眾議院席次跌破半數，並獲得預算委員長及法務委員長等職務。

他說，儘管他們過去提出的「議員立法」（由議員提案通過的法律）幾乎未能進入討論，但如今朝野在眾議院內已呈現勢均力敵態勢，現在變成提案可以進入審議舞台。

談到「選擇性的夫婦不同姓」，野田說，立憲民主黨眾議員西村智奈美擔任眾議院法務委員長，「我有信心停頓約30年的討論接下來將會加速，我們在野黨會合作提出必要的民法修正案，朝實現修法全力以赴」。

日本民法規定結婚後的夫婦必須選擇使用其中一方姓氏，這種制度放諸全球來看可說極為罕見。日媒過去報導，日本看到全球各國紛紛走向夫婦不同姓，作為法務大臣諮詢機關的法制審議會，從1991年起開始研議修正包括導入「選擇性的夫婦不同姓」等民法規定。

當年的法制審議會內部出現壓倒性意見，認為應導入「選擇性的夫婦不同姓」，讓他們對推動修法相當樂觀，但在開始向執政黨議員們提出說明後，整個風向就瞬間轉變，因為自民黨法務小組等幾乎都表達反對意見。

這些意見包括「夫婦不同姓會削弱家族羈絆（緊密關係）」、「用通稱來使用舊姓就足夠了」，甚至還有意見指出，「（夫婦同姓）是日本社會的脊梁骨，也是這個國家的樣貌，就算憲法可以修改，夫婦同姓也不能改」。

法務省無法獲得執政黨對修法的理解，1996年就斷了提案修法念頭。

不僅如此，日本最高法院大法庭曾在2021年6月二度做出民法規定夫婦同姓的合憲判斷，讓爭取夫婦不同姓的努力再度受挫。