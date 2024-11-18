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日本米價高漲 牛丼業者SUKIYA宣布調漲6成品項

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本牛丼連鎖業者SUKIYA（すき家）宣布，受到境內米價上漲影響，將從11月22日起調漲全日本各分店牛丼飯及定食等6成品項價格，漲幅從10日圓到60日圓不等。

日本放送協會（NHK）及TBS電視台報導，營運SUKIYA的善商控股公司（ZENSHO HOLDINGS）表示，將從11月22日起調漲全日本各分店的牛丼飯等品項價格。

該公司一直以來都採購「越光」及「一見鍾情」（ひとめぼれ）等日本國產米，但因為米價持續高漲，所以決定中碗（並盛）牛丼飯含稅價從430日圓調漲到450日圓（約新台幣95元）、大碗（大盛）從630日圓漲到650日圓，及特大碗（特盛）從780日圓漲到830日圓。

這次是繼今年4月後第2度調漲牛丼飯價格，也是首度在1年內兩度調漲牛丼飯。此次調漲品項以米飯為主，包括定食在內約占6成，漲幅從10日圓到60日圓不等。

日本因為肥料等價格高漲，加上白米收購業者間競爭激烈，造成新米的相對交易價格來到歷年新高水準。因此，除了牛丼業者，包括其他外食業者及冷凍食品業者，也紛紛決定調漲相關產品售價，米價上漲的影響正在擴大中。

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