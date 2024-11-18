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G20峰會將登場領袖挑戰多 從氣候融資到川普重返白宮

中央社／ 里約熱內盧18日綜合外電報導

20國集團（G20）領袖今天將齊聚巴西討論如何消弭貧窮、增加對於氣候行動的融資以及其他多邊倡議，但這一切可能因川普重返白宮而被推翻。

法新社報導，美國總統拜登將出席他最後一次的G20世界主要經濟體高峰會，但他任期將屆形同跛腳，其他領袖已放眼後拜登時代。

20國集團峰會的主要明星預計將是中國國家主席習近平。面對川普「美國優先」的主張，習近平將自己塑造成放眼世界的政治家與自由貿易的保護者。

走左派路線的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）將利用地主之便，強調他對全球南方問題和氣候變遷議題的支持。

這次峰會將為拜登告別的外交之旅畫下句號。拜登先前在利馬參加亞太經濟合作會議，隨後走訪亞馬遜雨林，這是在任美國總統首次造訪亞馬遜雨林。

隨著任期即將劃上句點，拜登一直希望打造自己的歷史成就；他堅稱對於氣候議題所留下的努力，將在川普另一個任期內延續。

在亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（COP29），會中各方對於大幅增加提供開發中國家氣候行動資金而陷入僵局，外界目光轉向同步在里約熱內盧舉行的20國集團（G20）峰會，希望峰會領袖能促成融資協議。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲占全球排放量80%的20國集團成員國，展現「領導力與妥協」以促成協議。

拜登 美國

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