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有毒霧霾籠罩印度新德里 學校改線上授課

中央社／ 新德里18日綜合外電報導

印度首都新德里籠罩在有毒霧霾中，空氣品質惡化，當地政府下令學校今天轉為線上授課直至另行通知，作為應對新德里健康危機的最新措施。

法新社報導，昨晚的細懸浮微粒（PM2.5）濃度比世界衛生組織（WHO）建議的每日最大值高出57倍。PM2.5已被WHO訂為一級致癌物，會穿透肺部氣泡，直接進入血管中隨著血液循環全身，到達人體之各個器官。

今天清晨，PM2.5濃度高出警戒值的約39倍，灰色刺鼻的濃霧覆蓋整座城市。

每年新德里都會籠罩在刺鼻的霧霾中，主要歸咎於鄰近地區農民焚燒作物殘梗清理農地，以及工廠和車輛排放的廢氣。

當局實施這些限制措施，「以防止空氣品質進一步惡化」，希望透過讓孩子待在家中，來顯著減少交通量。

當局已於14日要求小學停止線下課程，今天則實施一系列進一步的限制措施，包括對柴油卡車頒布禁令以及暫停施工活動。

新德里政府敦促兒童、年長者以及患有心肺疾病的人「盡可能待在室內」。

新德里及周圍都會區擁有超過3000萬人口，冬季空污嚴重情況為全球數一數二嚴重。

每年冬季氣溫降低和風力減弱，使空污情況加劇，致命污染物滯留在空氣中，這種情況通常從10月中旬持續到至少隔年1月。

PM2.5 新德里 空污

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