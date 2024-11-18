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日本東京橫濱連續4起強盜案釀2傷 警追在逃4嫌

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本神奈川縣橫濱市及東京都町田市的道路上，從今天清晨到上午的短短2個多小時內共發生4起強盜案件，造成2人受傷。警方正追緝在逃4名犯嫌。

日本TBS電視台報導，警方表示，今天清晨4時左右，1名60多歲男性在鄰近橫濱市一所醫院的道路上，遭分乘2輛機車的4名犯嫌施暴受傷，錢包也被奪走。

接著在約50分鐘後，橫濱市另一處道路上又發生強盜案件；再過了約30分鐘後，1名50多歲男性也在同市一處道路上遭騎機車的4名犯嫌毆打臉部致傷，身上4萬6000日圓現金等也被搶走。

約1個小時後，東京都町田市也發生1名40多歲男性遭騎機車的4名犯嫌施暴，身上現金遭搶奪的案件。

這一連4起強盜案件都發生在2個多小時內、作案範圍在方圓7公里內，警方研判由年齡在10多歲到20多歲的4名犯嫌所為，正以疑似同一集團所犯連續強盜案件進行調查。

強盜 日本

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