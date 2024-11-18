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低溫來襲 日本東北與北海道平地恐積雪

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本全國有別於昨天異常溫暖的天氣，今天受到強烈冷空氣影響氣溫持續下降，且於20日之前都可能愈來愈冷。北海道與東北地區的平地明天可能出現積雪。

日本放送協會（NHK）報導，日本大範圍地區昨天異常暖和，像是靜岡市當天最高氣溫測得攝氏25.8度，東京都市區觀測到攝氏23.8度等。

不過氣象廳指出，就這個時期而言相當強烈的冷空氣，已經流入北海道、東北地區、關東甲信地區、北陸地區、東海地區的上空，導致今天各地氣溫下降。

例如今天上午11時，北海道稚內市測得氣溫攝氏零下2.8度、札幌市3.4度、盛岡市7.1度、金澤市10度、東京都市區12.7度等。

氣象廳也表示，之後氣溫會持續下降，直到20日會出現猶如隆冬的氣溫。

另外，北海道、東北地區、關東甲信越地區受到冬季氣壓分布影響，沿著山腳為主的地區已在下雪。而東北地區、北海道的平地到明天可能會出現積雪。

報導呼籲位在可能下雪地區的民眾，駕車時一定要使用冬季輪胎或加掛雪鍊等，以及留意路面結冰、交通相關影響等狀況。

北海道 日本 氣溫

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