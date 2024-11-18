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德里空汙防治措施再升級 卡車非必要禁止進入

中央社／ 新德里18日專電

印度德里的空氣品質指標，今天上午6時已經飆到481，屬「嚴重+」等級，德里8時起將實施第4級防治措施，非載運必要物品的卡車都禁止進入德里。政府也建議公、私機構讓半數人遠距工作。

印度判斷空污的空氣品質指標（Air Quality Index,AQI）分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

空污已在「嚴重」等級數日的德里，情況愈來愈差，14日起英蒂拉．甘地國際機場（Indira GandhiInternational Airport）已經出現因為能見度不佳，導致航班起降受到影響的問題，17日搭機回到德里的民眾告訴中央社，機場霧茫茫一片，幾乎是看不見跑道的情況，機師將飛機降落時幾度不穩，引起機上乘客的驚呼。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指，若AQI高於450會被視為「嚴重+」，會對健康的人產生危險、對已患有疾病的人造成嚴重影響。德里已達「嚴重+」的457，因此開始實施分級應變行動計畫（GradedResponse Action Plan, GRAP）第4階段的污染防治措施。

在這個階段，除了非必要的卡車外，柴油驅動的中型貨車、重型貨車也禁止在德里行駛。

另外，所有的建築施工，包括高速公路、道路、天橋等，也全面暫停建造，以免揚塵讓空污再惡化。

印度時報（Times of India, TOI）提到，印度國家首都區（NCR）和鄰近地區的空氣品質管理委員會（Commission for Air Quality Management, CAQM）也要求德里政府讓學校實施線上教學，另依車牌號碼尾數，進行單雙號車輪流進城的管制。

今日印度（India Today）報導，政府呼籲公家機關、私人企業留半數的人到公司，其他一半的人可遠距辦公。

CAQM已要求年長者、兒童、患有呼吸道或心血管疾病的人，要避免戶外活動，盡量留在室內。

政府敦促民眾盡可能使用大眾交通工具，或共乘上班，德里地鐵也增加60個班次，消化可能瞬間大幅攀升的搭乘人數。

根據印度中央污染控制委員會（Central PollutionControl Board, CPCB）的資料，德里17日的空污，15.8%是車輛造成，焚燒稻稈則佔了25%。

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