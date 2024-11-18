日本鹿兒島外海規模6.0地震 未傳災情
日本17日晚9時（台灣時間晚間8時）許，鹿兒島縣奄美大島外海觀測到規模6.0地震，最大震度3。這起地震可能導致海面有若干變動，但不至於有災情。
日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的資訊報導，17日晚9時16分左右，鹿兒島縣觀測到最大震度3的地震。這起地震規模6.0，震央在鹿兒島縣奄美大島東北外海，地震深度10公里。
鹿兒島縣奄美市觀測到震度3。鹿兒島縣、大分縣、宮崎縣、廣島縣、高知縣、佐賀縣、熊本縣觀測到震度2或震度1。
日本氣象廳表示，這起地震可能造成海面發生若干變動，但不至於有災情。
種子島及屋久島地方、奄美群島及吐噶喇列島的沿岸在地震發生後2、3個小時左右，海面發生變動的可能性高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言