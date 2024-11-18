日本鹿兒島外海規模6.0地震 未傳災情

日本17日晚9時（台灣時間晚間8時）許，鹿兒島縣奄美大島外海觀測到規模6.0地震，最大震度3。這起地震可能導致海面有若干變動，但不至於有災情。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的資訊報導，17日晚9時16分左右，鹿兒島縣觀測到最大震度3的地震。這起地震規模6.0，震央在鹿兒島縣奄美大島東北外海，地震深度10公里。

鹿兒島縣奄美市觀測到震度3。鹿兒島縣、大分縣、宮崎縣、廣島縣、高知縣、佐賀縣、熊本縣觀測到震度2或震度1。

日本氣象廳表示，這起地震可能造成海面發生若干變動，但不至於有災情。

種子島及屋久島地方、奄美群島及吐噶喇列島的沿岸在地震發生後2、3個小時左右，海面發生變動的可能性高。