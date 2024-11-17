經濟學人：政治人物學歷調查「這1國」居首 台灣排第4領先韓、美

哪些國家的政治人物學歷最高？「經濟學人」（The Economist）引述統計資料報導，烏克蘭立法者擁有研究生文憑的占比最高，台灣則排第4，領先韓國及美國。

這份資料是由6所大學的研究人員彙編而成，蒐集了2015至2017年共97個國家、近2萬名立法者的學歷，是迄今為止最全面的調查。

研究結果發現，平均而言，78%的立法者至少擁有大學學位，40%擁有研究生學位，這兩項數字遠高於調查國家所有成年人的平均值。

經濟學人挑選56個人口逾200萬且至少9成立法者有登記資料的國家進行排序，列出立法者受過研究生教育占比最高的前10名，依序為：烏克蘭、波蘭、捷克、台灣、韓國、美國、迦納、斯洛維尼亞、羅馬尼亞以及蒙古國。若單看博士學歷占比，前3名則分別為韓國、烏克蘭、台灣。

報導指出，在蒐集資料當下，烏克蘭將近1/4的立法者擁有博士學位。即使烏克蘭在2019年選出更年輕、多元的人士組成國會，擁有博士學位的立法者占比大致不變。

長期以來，學術頭銜在烏克蘭政壇一直很吃香。烏克蘭自1991年獨立以來，所有總統都宣稱擁有博士學位，除了現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之外。

報導另提到，韓國約1/3立法者宣稱擁有博士學位，美國逾2/3立法者擁有研究生學歷。相較之下，義大利、挪威、英國只有中學（含）以下學歷的立法者占比偏高。