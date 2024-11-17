「牆上的香蕉」將拍賣！估價破4800萬元 有望提振紐約藝術品交易買氣

比利時超現實主義畫家馬格利特畫作本週估計將以近1億美元售出，此外，紐約藝術品拍賣行也將拍賣普普藝術家哈靈的畫作以及黏在牆上的一根香蕉，嘗試提振疲軟的藝術市場。

法新社報導，馬格利特（Rene Magritte）的「光之帝國」（L'Empire des lumieres）將於19日晚間在佳士得（Christie's）拍賣，無疑將成為秋季的高潮之一，屆時還將拍賣數百件作品，成交價高達數億美元。

1954年創作的「光之帝國」是馬格利特描繪光影效果的系列畫作之一，估計成交價為9500萬美元（約新台幣31億元），將打破2022年該系列另一件作品創下的7900萬美元紀錄。

佳士得希望透過馬格利特的作品以及86歲美國普普藝術家魯沙（Ed Ruscha）1964年創作的加油站畫作，能夠重振自2023年以來放緩的藝術市場。

蘇富比（Sotheby's）也將拍賣一系列哈靈（Keith Haring）於1980年代，在紐約地鐵空白廣告空間創作的31幅蠟筆畫。

本週備受矚目的焦點之一將是一根被膠帶黏在牆上的香蕉，這是義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）有挑釁性的作品「喜劇演員」（Comedian）。

「喜劇演員」於2019年在邁阿密海灘（Miami Beach）的巴塞爾藝術展（Art Basel）首度亮相，並引發爭議。根據蘇富比官網，這是此作品的第3個版本，前兩次展出時香蕉都被人摘下吃掉。

這次，蘇富比認為這件作品可能會以100萬至150萬美元（約新台幣3247萬至4871萬元）的價格成交。買家將收到真品證書以及如何在香蕉腐壞時進行更換的說明書。