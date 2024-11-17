快訊

美貌智商雙在線！21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

偕妻散步竟遇公車追撞死劫...人夫目睹慟：下意識有閃 但她沒躲過

巨大的戰略優勢...蘋果分享自研晶片成功秘密 對手無法先用3奈米最新技術

長達22公尺！巨型恐龍「火神」骨架售出 法國拍賣上逾2億元成交

中央社／ 丹皮埃爾伊夫林16日綜合外電報導
根據媒體得自兩間拍賣行的消息，長達22公尺的巨型草食恐龍骨架「火神」（Vulcain）今天以600萬歐元（約新台幣2億600萬元）售予一位匿名收藏家。圖為Vulcain在法國拍賣行在丹皮埃爾城堡舉行的拍賣會上展出。路透
根據媒體得自兩間拍賣行的消息，長達22公尺的巨型草食恐龍骨架「火神」（Vulcain）今天以600萬歐元（約新台幣2億600萬元）售予一位匿名收藏家。圖為Vulcain在法國拍賣行在丹皮埃爾城堡舉行的拍賣會上展出。路透

根據媒體得自兩間拍賣行的消息，長達22公尺的巨型草食恐龍骨架「火神」（Vulcain）今天以600萬歐元（約新台幣2億600萬元）售予一位匿名收藏家

法新社得自波卡吉（Collin du Bocage）與巴巴羅薩（Barbarossa）拍賣行的消息指出，一位匿名收藏家以原先470萬歐元，後來升至600萬歐元的金額取得在美國出土的迷惑龍（Apatosaurus）骨架，此數字包括相關費用。

波卡吉拍賣行表示，買家承諾允許「火神」在博物館展出，「我們很高興買家打算將它出借給機構」。

這具巨型草食動物的骨架由原始骨骼的75%至80%組成，距今大約有1億5000萬年的歷史。

拍賣商巴巴羅薩在網站上表示，它是「全球拍賣會所售出的最大恐龍」。

這具恐龍遺骸出土後被送往法國東南呂貝宏（Luberon）的帕萊莫夫實驗室（Paleomoove Laboratory）進行為期兩年的修復。

這隻巨型動物活著的時候骨骼重量可達20公噸，骨架在巴黎西南約50公里丹皮埃爾伊夫林（Dampierre-en-Yvelines）的城堡度過夏天，拍賣即在當地進行。

這具綽號「火神」（Vulcain）的恐龍骨架是2018年於美國懷俄明州發現。

「火神」的挖掘是在2019年至2021年間進行，由法國投資者資助，這組化石包含300塊骨頭，隨後運往法國修復。

「火神」預估拍價約在300至500萬歐元之間。根據銷售合約，未來它的所有者將保證讓古生物學家接觸並對其進行研究。

動物 化石 博物館 恐龍 法國 藏家

延伸閱讀

專訪／法國情慾名導狂愛舒淇 「想去看基隆中山陸橋」

法國烈酒遊說團體：法國與中國已恢復討論白蘭地進口關稅問題

彰化溪湖高中運動會創意多 恐龍女僕阿拉伯人滿場跑

美兒少猥褻犯入台「旅行一個月」 葉元之：政府顢頇像恐龍

相關新聞

美貌智商雙在線！21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

美國有線電視新聞網（CNN）報導，來自丹麥的21歲選美佳麗維多莉亞．凱爾．泰爾維格（Victoria Kjær Thei...

強颱萬宜將登陸菲律賓呂宋島 小島災區滿目瘡痍

超強颱風萬宜（Man-Yi）今天挾帶強風豪雨橫掃菲律賓東部省分，不僅將樹木連根拔起、掀翻鐵皮屋頂、吹倒電線桿，還迫使超過...

長達22公尺！巨型恐龍「火神」骨架售出 法國拍賣上逾2億元成交

根據媒體得自兩間拍賣行的消息，長達22公尺的巨型草食恐龍骨架「火神」（Vulcain）今天以600萬歐元（約新台幣2億60...

加拿大郵政5.5萬人罷工 暫停郵遞、物流嚴重受阻

在持續一年的勞資談判宣告破裂後，代表逾5.5萬名工人的加拿大郵政工會15日起發動全國大罷工，加拿大郵政業務、物流因此受到...

日本廣島小學爆炸！至少9傷 疑烤肉卡式爐釀意外

日本廣島縣消防部門表示，16日下午1點前，接到民眾通報，稱廣島市佐伯區一間國小內舉辦祭典（類似園遊會）時，有疑似炭火或瓦...

在德國假借租屋性侵女性 43歲中國籍男子落網

今年1月以來德國發生4起受害人均為中國籍女子的連環性侵案，該名嫌犯透過冒充女性假借租屋為由前往受害者住所犯案。這名43歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。