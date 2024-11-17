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主嫌找到了！涉菲律賓華人撕票案 陸籍男持賽普勒斯身分、美國落網

中央社／ 台北17日電
今年6月底菲律賓發生一起中國公民及美籍華人綁架撕票案，2名被害人是中國醫療器材公司的高階主管。陸媒報導，主嫌已在美國落網，是一名持有賽普勒斯身分的男性華人。示意圖。圖／AI生成
今年6月底菲律賓發生一起中國公民及美籍華人綁架撕票案，2名被害人是中國醫療器材公司的高階主管。陸媒報導，主嫌已在美國落網，是一名持有賽普勒斯身分的男性華人。示意圖。圖／AI生成

今年6月底菲律賓發生一起中國公民及美籍華人綁架撕票案，2名被害人是中國醫療器材公司的高階主管。陸媒報導，主嫌已在美國落網，是一名持有賽普勒斯身分的男性華人。

據紅星新聞、財新網報導，被害人家屬10月從菲律賓警方處得到消息，稱這起綁架案主嫌，已在美國落網。該名主嫌為華人男性，持有賽普勒斯身分，經常在美國活動。

經美國警方審理後，已對犯罪事實進行招供，警方還在追查團夥中其他成員。

據先前報導，香港上市醫療公司潤邁德集團的國際營銷總監夏軻孚及孫姓美籍華人6月間接受自稱「李娜」的經銷商邀請前往菲律賓談生意，抵達後遭綁架，6月24日被發現已遭撕票。

綁架 美國 菲律賓

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