快訊

想不花大錢搭商務艙？旅遊達人分享省錢招又能累積超高里程數

要裝潢還是買現成家具？夫妻「年底交屋」問題搞不定 網點一事最重要

北市公車追撞行人意外 國泰醫院2名傷者已離院

美貌智商雙在線！21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2024環球小姐出爐，奪得上屆后冠的尼加拉瓜帕拉修斯（後）16日為來自丹麥的泰爾維格（前）戴上后冠。美聯社
2024環球小姐出爐，奪得上屆后冠的尼加拉瓜帕拉修斯（後）16日為來自丹麥的泰爾維格（前）戴上后冠。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，來自丹麥的21歲選美佳麗維多莉亞．凱爾．泰爾維格（Victoria Kjær Theilvig）16日晚間擊敗126名參賽者，榮獲2024年環球小姐冠軍，這是丹麥首位環球小姐。

泰爾維格是一名競技舞者兼企業家，還期待成為律師，當尼加拉瓜衛冕冠軍帕拉修斯（Sheynnis Palacios）為她戴上后冠時，台上其他參賽者都為她鼓掌。

在最後一關，5名佳麗被問到一系列主題問題，當被問及如果沒有人會對她有所評判，她會以何種方式生活時，泰爾維格對評審表示，她不會改變任何事情，並說道：「我每天都按照自己的方式生活。」

被問到想對觀眾說的話，泰爾維格敦促觀眾：「繼續戰鬥......無論來自哪裡」。

亞軍與季軍則分別由奈及利亞和墨西哥小姐拿下。

除此之外，環球小姐長達72年賽史，今年首度允許28歲以上女性參賽，便由來自委內瑞拉、28歲的伊利亞娜．馬爾克斯．佩卓薩（Ileana Marquez Pedroza）取得第5名佳績，創造賽史首次有28歲以上女性排名前5。

隨著現代化的呼聲越來越高，越來越多選美活動取消年齡限制。在2023年比賽之前，環球小姐組織也取消長期針對孕婦、母親、已婚、曾經結婚女性等的禁令。

丹麥 觀眾 選美

延伸閱讀

千萬別陷害！6星座的智商高得嚇人　雙子知識豐富、水瓶擅長非傳統方式

2025旅遊最安全15國冰島奪冠 亞洲只有這國上榜

智商稅？每次加完油都被問「這句」 過來人大推：真的有用

午宴丹麥議員訪團 吳志中：盼持續關注陸對台威脅

相關新聞

美貌智商雙在線！21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

美國有線電視新聞網（CNN）報導，來自丹麥的21歲選美佳麗維多莉亞．凱爾．泰爾維格（Victoria Kjær Thei...

強颱萬宜將登陸菲律賓呂宋島 小島災區滿目瘡痍

超強颱風萬宜（Man-Yi）今天挾帶強風豪雨橫掃菲律賓東部省分，不僅將樹木連根拔起、掀翻鐵皮屋頂、吹倒電線桿，還迫使超過...

加拿大郵政5.5萬人罷工 暫停郵遞、物流嚴重受阻

在持續一年的勞資談判宣告破裂後，代表逾5.5萬名工人的加拿大郵政工會15日起發動全國大罷工，加拿大郵政業務、物流因此受到...

日本廣島小學爆炸！至少9傷 疑烤肉卡式爐釀意外

日本廣島縣消防部門表示，16日下午1點前，接到民眾通報，稱廣島市佐伯區一間國小內舉辦祭典（類似園遊會）時，有疑似炭火或瓦...

在德國假借租屋性侵女性 43歲中國籍男子落網

今年1月以來德國發生4起受害人均為中國籍女子的連環性侵案，該名嫌犯透過冒充女性假借租屋為由前往受害者住所犯案。這名43歲...

日本兵庫縣知事因不信任案下台 7人參選今投開票

日本兵庫縣前知事齋藤元彥因涉職權騷擾，9月遭議會一致通過不信任決議案後下台，兵庫縣今天舉行知事選舉投開票，包括尋求回鍋的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。