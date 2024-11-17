在德國假借租屋性侵女性 43歲中國籍男子落網

今年1月以來德國發生4起受害人均為中國籍女子的連環性侵案，該名嫌犯透過冒充女性假借租屋為由前往受害者住所犯案。這名43歲的中國籍嫌犯已於14日被捕。

據中國駐法蘭克福總領館微信公眾號，這名嫌犯在微信、小紅書等平台瀏覽招租廣告，並冒充女性身分以租房、預約民宿為由前往受害者招租的住所犯案。今年以來先後在法蘭克福、曼海姆、哥廷根犯下4起案件。

黑森刑偵局會同聯邦刑警總局、法蘭克福警察局等機構14日聯合偵破該案，在黑森大蓋勞地區抓獲嫌犯。

星島日報報導，該名嫌犯曾就讀中國哈爾濱工業大學，隨後在德國圖賓根大學的資訊科技系取得大學及碩士連讀學位，目前在蓮花（Lotus）汽車公司擔任資訊科技部門經理。