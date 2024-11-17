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強颱萬宜將登陸菲律賓呂宋島 小島災區滿目瘡痍

中央社／ 馬尼拉17日綜合外電報導
萬宜颱風。圖／取自中央氣象署網站
萬宜颱風。圖／取自中央氣象署網站

超強颱風萬宜（Man-Yi）今天挾帶強風豪雨橫掃菲律賓東部省分，不僅將樹木連根拔起、掀翻鐵皮屋頂、吹倒電線桿，還迫使超過百萬人撤離家園，並損壞多處建築物。

氣象官員表示，萬宜昨晚在人口稀少的加丹杜安尼斯省（Catanduanes）登陸後，最大持續風速仍達到每小時185公里。

綜合法新社和路透社說，國家氣象單位警告，萬宜可能帶來災難性和危及生命的影響，超過65萬人在萬宜來襲前就已逃離家園。

首都馬尼拉沿海地區居民桑迪薩斯（AmaliaSantisas）說：「我們撤離家園，是因為每次颱風來襲時，附近河流的水位就會上漲。」

桑迪薩斯說：「我們帶著孩子，我們很害怕。」

加丹杜安尼斯省救災行動負責人蒙特羅拉（RobertoMonterola）今天對記者說：「目前還沒有人員傷亡通報，或許是因為人們遵守了撤離命令。」

蒙特羅拉說：「所有城鎮都受到風災侵襲，但預計北部城鎮受災會更嚴重。」

加丹杜安尼斯東北部的潘加尼班市（Panganiban）首當其衝，透過市長羅布雷斯（Cesar Robles）在臉書分享的照片，可以看到電線桿倒塌，房屋受損，樹木和鐵皮散落在馬路上。

氣象預報人員指出，萬宜今天下午侵襲呂宋島（Luzon）前，威力預計會「稍微減弱」。

萬宜目前正朝呂宋島南部和中部地區猛衝，這是一個月內侵襲菲律賓的第6個熱帶氣旋。

菲律賓氣象局（PAGASA）在聲明中表示，「萬宜颱風（菲律賓命名為Pepito）在第2次登陸前，強度預計會有所減弱」，並敦促民眾採取預防措施。

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