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日本兵庫縣知事因不信任案下台 7人參選今投開票

中央社／ 東京17日綜合外電報導
日本兵庫縣知事齋藤元彥。（取材自維基百科）
日本兵庫縣知事齋藤元彥。（取材自維基百科）

日本兵庫縣前知事齋藤元彥因涉職權騷擾，9月遭議會一致通過不信任決議案後下台，兵庫縣今天舉行知事選舉投開票，包括尋求回鍋的齋藤在內共7人參選，創當地選舉史新高紀錄。

日本經濟新聞及日本放送協會（NHK）等日媒報導，這場選戰共有7人參選創當地選舉史新高，候選人除再度出馬的齋藤外，還有政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」主席立花孝志等人。

這次有94萬4000多位選民採取事前投票，較3年前上次選舉的60萬1439人增加34萬3000多人，同創當地選舉史新高紀錄。

回顧齋藤涉職權騷擾等最終被迫去職的經過，今年3月中旬，兵庫縣前西播磨縣民局長把有關齋藤等縣府官員的「告發文件」提供給媒體。

這份告發文件內提到對齋藤的7大質疑，重點包括反覆出現的職權騷擾、人事任免不當、威脅刪減補助要求商會大量購買政治獻金募款餐會餐券，及收受來自企業贈送的高級咖啡機等行為。

這名前縣民局長4月也利用縣府「公益通報制度」進行通報，但縣府未等調查結果出爐，就以「文件核心部分非屬事實」為由，在5月時給予前縣民局長停職3個月的懲戒處分。

齋藤除將「吹哨者」男性局長停職，對相關質疑也以「一派胡言」全盤否認，之後在6月舉行的記者會上再度否認指控，並針對職權騷擾說明是「進行工作上必要的指導」。

兵庫縣議會為釐清事實真相，今年6月13日基於地方自治法100條，時隔約51年再度成立調查特別委員會（通稱百條委），告發此事的男性職員今年7月過世前，曾在為赴百條委說明的陳述書中指出「職權騷擾都不是為了縣政重要事項，而是知事因為個人不滿就對下屬進行叱責及辱罵，我認為職員都受不了這種無理的行徑」。

此事後來造成力挺齋藤的副知事片山安孝請辭等，引發縣政混亂。縣議會隨後在9月19日一致通過不信任決議案。

齋藤在不信任案通過後未選擇解散縣議會，而是等到自動喪失職務後決定再度出馬競選知事，希望尋求選民信任。

另外，讀賣新聞報導，栃木縣知事選舉同為今天舉行，選戰焦點在於71歲現任知事福田富一能否順利贏得第6個任期。

NHK 投票 日本經濟

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