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婚姻平權帶動泰國旅遊 業者估每年多吸400萬旅客

中央社／ 台北17日電

泰國成為亞洲第3個同性婚姻合法化的國家，旅遊業者指出，預計泰國每年將吸引400萬名外國遊客，並在法案生效後的2年內，每年增加近20億美元的旅遊收入。

旅遊業者Agoda發布新聞稿表示，與公共政策顧問公司Access Partnership共同發表的婚姻平權對泰國旅遊業的經濟影響報告，評估泰國自2025年1月22日起，實施婚姻平權法案後可能帶來的預估經濟效益。

Access Partnership也針對已頒布婚姻平權法案的國家進行分析，結果顯示，法案生效2年後，國際遊客人數平均增加了約10%，此外，研究表明，遊客更可能前往LGBTQIA+友善的國家，其中43%的LGBTQIA+遊客若認為旅遊目的地對於LGBTQIA+族群不友善，則會取消行程。

Agoda指出，預計在2年內，泰國每年將額外湧入的400萬名外國遊客可能會增加約20億美元旅遊收入，其中約7億美元將流入旅宿業，4億美元為餐飲服務，4億美元為零售消費，2億美元為國內交通，另外2億美元則包括娛樂和醫療服務在內的其他領域。

此外，Agoda指出，同性婚姻合法化也帶來額外15萬2000個全職工作機會，其中7萬6000個為旅遊業，另外7萬6000個為泰國各方面經濟領域，且使泰國的國內生產總值（GDP）成長0.3%。

國際LGBTI聯合會（ILGA）亞洲執行董事HenryKoh表示，來自亞太地區的LGBTQIA+族群旅客中，有一半以上曾在旅行時遭受過歧視，因此安全成為其旅遊時的關鍵考量因素，透過實施這項關鍵的法案變革，泰國正逐漸成為1個安全友善的旅遊目的地，為這些旅客提供像是舉辦國外婚禮等難得的機會。

婚姻平權 泰國

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