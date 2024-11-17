日本山口縣海域兩船碰撞 釀2人昏迷1人失聯

日本山口縣下松市的笠戶灣，今天發生兩艘船隻碰撞意外，造成其中一艘遊艇上4人落海。相關單位表示，目前已救起3人，但其中2人昏迷命危，並持續搜救失聯1人。

日本放送協會（NHK）報導，德山海上保安部表示，今天清晨5時45分左右，在下松市笠戶灣航行中的船隻通報「與遊艇發生碰撞」。

碰撞意外造成遊艇上4人被拋入海中，其中2名男女雖被趕赴事發海域的海上保安部巡邏船救起，但呈現昏迷命危狀態。

有1名男性被通報意外的船隻救起，意識清楚；另1名男性下落不明，海上保安部已派出巡邏船等持續搜救，並調查事發詳情。